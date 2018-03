Schweiz

Wirtschaft

Mehr als ein «M» schlechter: Gewinneinbruch bei Migros



Mehr als ein «M» schlechter: Gewinneinbruch bei Migros

Die Migros-Gruppe hat auch 2017 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der neue Präsident des Migros Genossenschaftsbundes Fabrice Zumbrunnen sieht die Migros dennoch als kerngesund. Gleichzeitig kündigt er eine Preis- und Online-Offensive an.

2017 reduzierte sich das Plus der Gruppe gegenüber dem Vorjahr um fast einen Viertel auf 503 Millionen Franken. 2014 hat die Migros noch einen Gewinn von 826 Millionen Franken erzielt.

Ausbau des Onlinehandels

Gemäss Zumbrunnen steht die Migros-Gruppe zwar auf einer soliden Basis. Damit dies auch in Zukunft so bleibe, müsse sich die Gruppe jedoch «in verschiedener Hinsicht dynamisch bewegen», lässt er sich in der Mitteilung der Migros zum Jahresergebnis zitieren.

So solle die Gruppe noch konsequenter als bisher, das Angebot auf die Bedürfnisse der Kundschaft ausrichten. Im Fokus stehen dabei laut Zumbrunnen der Ausbau des Onlinehandels und die Preise. «Unsere Kundinnen und Kunden sollen auf allen Kanälen vom besten Preis-Leistungsverhältnis profitieren.»

Der Gruppenumsatz hat sich im vergangenen Geschäftsjahr wie bereits Mitte Januar mitgeteilt um 1,2 Prozent auf 28.1 Milliarden Franken erhöht. Damit ist der seit 2016 bestehenden Rückstand auf die Konkurrentin Coop weiter angewachsen. Die Coop-Gruppe steigerte 2017 die Verkäufe um 3,1 Prozent auf 29.1 Milliarden Franken. Im Detailhandelsgeschäft bleibt die Migros jedoch mit einem Umsatz von 23.5 Milliarden Franken klare Marktführerin in der Schweiz. (whr/sda)

Die Schweizer lieben Online-Shopping während der Arbeitszeit Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Stadtrat, Grossrat, Nationalrat: Erich Hess tanzt auf allen Hochzeiten «Hatte ohne Kondom Sex mit Trump» – Die 6 wichtigsten Aussagen aus dem Pornostar-Interview Martullos Verband zieht gegen die SVP in die EU-Schlacht Das sind die 10 längsten Nonstop-Linienflüge der Welt Wir sind alle ein bisschen Huber. Ja wirklich! Hier kommt dein Lieblingsquiz! Zum Glück müssen wir nicht Deutsch lernen! So lacht das Internet über unsere Sprache Jubelt, heute ist Chip and Dip Day! Und wir schenken dir 7 hammergeile Dip-Rezepte Nie wieder Chaos – so richtest du dein Zuhause minimalistisch ein Trump kämpft an 5 Fronten – kann das gut gehen? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare