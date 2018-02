Schweiz

Wirtschaft

Alte Schweizer Banknoten sollen ihren Wert nie mehr verlieren



Alle 50er-Noten seit 1907

Unter der Matratze: Alte Schweizer Banknoten verlieren ihren Wert NIE mehr

Alte Banknoten können künftig ohne Frist eingetauscht werden. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Banknoten sollen ab der 1976 ausgegebenen sechsten Serie unbegrenzt umgetauscht werden können. Heute verlieren Banknoten 20 Jahre nach dem Rückruf einer Serie ihren Wert.

Innerhalb dieser Frist können sie zwar nicht mehr als Zahlungsmittel verwendet, jedoch bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) umgetauscht werden. Als die Umtauschfrist 1921 eingeführt wurde, ging man davon aus, dass nicht zurückgegebene Banknoten verloren oder kaputt gegangen waren.

Höhere Lebenserwartung

Seither hätten sich die Umstände stark verändert, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Lebenserwartung sei stark gestiegen, die Mobilität der Bevölkerung habe zugenommen. Im Einvernehmen mit der SNB will er die Umtauschfrist daher aufheben.

Damit soll verhindert werden, dass jemand Banknoten im Besitz hat, die plötzlich ihren Wert verloren haben. Potenzielle Opfer sind die Erbinnen und Erben oder ausländische Arbeitskräfte, die Banknoten alter Serien in ihrem Herkunftsland aufbewahren. Mit der Aufhebung der Frist würde die Schweiz ihre Praxis an jene der wichtigsten Industrieländer angleichen.

Alle 20er-Noten seit 1911

Ab der 6. Serie

Die Erlöse der nicht umgetauschten Banknoten bis zur fünften Serie flossen jeweils in einen Fonds, der ungedeckte Elementarschäden bei Naturkatastrophen deckt. Deshalb gilt die Aufhebung der Umtauschfrist erst ab der 6. Serie.

Diese wurde ab 1976 in Umlauf gebraucht. Die 100-Franken-Note ziert ein Porträt des Architekten Francesco Borromini. Nach Angaben der Finanzverwaltung sind von der Serie noch Noten im Wert von rund 1.14 Milliarden Franken im Umlauf. Die Umtauschfrist läuft im Mai 2020 aus.

Bis am 16. November 2017 läuft nun die Vernehmlassung zur Gesetzesänderung. Die SNB hat vergangenes Jahr begonnen, die 9. Serie Banknoten in Umlauf zu bringen. Die 50er-Note ist die erste dieser Serie. Am 17. Mai folgte die 20er-Note. (whr/sda)

17 Bilder zeigen, wie in der Schweiz Noten gedruckt werden

Das könnte dich auch interessieren: Hier werden zwei Olympia-Skicrosser spektakulär durch die Luft geschleudert Letzte Umfragen: Klarer Nein-Trend zu No Billag ++ 60 Prozent lehnen Initiative ab Rumantsch, du hast die schönsten Fluchwörter! Errätst DU, was sie bedeuten? Apple veröffentlicht Notfall-Update für iPhone, Mac und Watch (und TV) Die Geburtsstunde einer Legende: Jamaika hat 'ne Bobmannschaft! Kim-Schwester gibt Pence einen Korb Lara Gut scheidet in der Abfahrt aus Die Reaktionen dieser Basler Fussball-Reporter nach ihrer falschen Prognose? Unbezahlbar «Vorwärts Marsch!» – hier findest du die schönsten Laternen des Morgestraichs Die irische Rebellin, die lieber stirbt, als auf die britische Krone zu schwören Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare