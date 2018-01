Getöteter Mann in Hedingen ZH: Angeschossene Frauen werden heute oder morgen befragt

Schweiz

Zürich

Getöteter Mann in Hedingen ZH: Angeschossene Frauen werden befragt



Die beiden Frauen, die am Freitag bei einer Auseinandersetzung in Hedingen ZH angeschossen worden sind, befinden sich mittlerweile in stabilem Zustand. Die Polizei will sie heute Mittwoch oder am Donnerstag erstmals befragen. Was genau sich in der Wohnung abspielte, ist nach wie vor unklar.

Weitere Angaben zum Gesundheitszustand machte die Staatsanwaltschaft nicht. Auch zum Hintergrund der Tat gab es vorerst keine neuen Informationen. Man werde die Frauen nun befragen, dann wisse man hoffentlich mehr, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Die Polizei wurde am vergangenen Freitag alarmiert, weil in einem Mehrfamilienhaus in Hedingen eine schwer verletzte Frau gefunden wurde. Die Einsatzkräfte stiessen in einer Wohnung auf eine zweite verletzte Frau sowie auf einen toten Mann.

Alle drei wiesen Schussverletzungen auf. Wer auf wen schoss, ist bis jetzt jedoch unklar. Die Waffe wurde sichergestellt. (whr/sda)

