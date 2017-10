Schweiz

Polizei fasst nach bewaffnetem Überfall auf Bijouterie in Zürich einen der zwei Räuber



Polizei fasst nach bewaffnetem Überfall auf Bijouterie in Zürich einen der zwei Räuber

Der Juwelier Bucherer an der Zürcher Bahnhofstrasse wurde am Dienstagmorgen von zwei Bewaffneten überfallen. Sie bedrohten das anwesende Personal mit Faustfeuerwaffen und behändigten mehrere Armbanduhren im Hochpreissegment, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Danach verliessen sie den Laden über die Treppe und flüchteten in Richtung Pelikanstrasse. Die Stadt- und Kantonspolizei Zürich lösten umgehend eine Grossfahndung nach den beiden unbekannten Räubern aus.

Beute im Wert von 100'00 Franken sichergestellt

Bei diesen Fahndungen werden nicht nur Personen und Fahrzeuge des Individualverkehrs sondern auch Personen in öffentlichen Verkehrsmitteln kontrolliert. Dabei fiel einer Patrouille der Stadtpolizei ein Mann auf, der sich auffällig verhielt. Zudem entsprach das Signalement einem der gesuchten Männer. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten in seinem Hosenbund eine Faustfeuerwaffe. In seiner mitgeführten Tasche waren diverse Armbanduhren im Wert von über 100‘000 Franken sichergestellt werden.

Der 25-jährige Serbe wurde festgenommen und in die Regionalwache City geführt. Es zeigte sich rasch, dass es sich bei den Armbanduhren um zuvor erbeutetes Deliktsgut handelt. Die Fahndung nach seinem Komplizen läuft weiterhin auf Hochtouren.Die Polizei sucht Zeugen. (whr/nfr/aeg)

