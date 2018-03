Schweiz

Zürich

Zwei Mädchen aus Zürcher Kinderheim werden vermisst



Zwei Mädchen aus Zürcher Kinderheim werden vermisst

Die 12-jährige Samira und die 9-jährige Mia werden seit Dienstagmorgen in Stäfa vermisst. Die Mädchen verliessen am Morgen ihren Wohnort im Kinderheim Lattenberg in Stäfa und trafen nicht in der Schule ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwochabend mitteilt.

Bild: Kapo Zürich

Signalement Samira: Zirka 140 cm gross, kräftige Statur, dunkelblonden Haare, blaue Augen, trägt schwarzeWinterjacke mit Fellkapuze, Winterschuhe.

Bild: Kapo Zürich

Signalement Mia: Zirka 128 cm gross, lange, braune Haare, braune Augen, olivfarbigen Daunen-Wintermantel mitFellkapuze, Winterschuhe.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt von Samira und Mia machen können, werden gebeten, sich mit derKantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11 in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Polizeibilder

