Dreister Zürcher Online-Shop-Betrüger in flagranti ertappt

Bei der Notrufzentrale der Stadtpolizei Zürich meldete sich am Mittwoch ein Mann und sagte, dass er von der Post über eine bevorstehende Paketlieferung informiert worden sei. Er habe jedoch nichts bestellt und er gehe davon aus, dass jemand seinen Namen und seine Adresse für die Bestellung benutzt habe. Dies sei ihm in der letzten Zeit schon wiederholt passiert.

In der Folge rückten Fahnder zum Wohnort des Anrufers im Kreis 5 aus. Dort konnten sie kurze Zeit später einen Unbekannten beobachten, der aus dem Milchkasten des Anzeigeerstatters ein Paket nahm. Daraufhin stoppten die Polizisten den Mann und nahmen ihn fest, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag meldete.

In seinen Effekten führte der 36-Jährige weitere Pakete mit Esswaren, Haushaltsartikel und Zigaretten mit sich, die an zwei andere Empfänger adressiert waren. Während einer ersten schriftlichen Befragung zeigte sich der Mann geständig, in betrügerischer Absicht wiederholt im Internet Waren an verschiedene Adressen bestellt zu haben, um sie dort abzufangen. Detektive klären nun ab, für wieviele ähnliche Delikte der Festgenommene in Frage kommt. Nach der Befragung wurde er der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. (whr)

