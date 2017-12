Schweiz

Zürich

Jackpot💰! Zürcher Glückspilz gewinnt 157 Millionen Franken bei Euromillions



archivBild: KEYSTONE

Jackpot💰! Zürcher Glückspilz gewinnt 157 Millionen Franken bei Euromillions

Es ist ein neuer Schweizer Rekord. Ein Spielschein aus dem Kanton Zürich hat am Dienstag den Jackpot bei den Euro Millions gewonnen und die Rekordsumme von rund 157.1 Millionen Franken abgeräumt. Der Tippschein wurde erst am selben Tag um kurz nach halb Zwölf für Fr. 24.50 gespielt.

Mit dem Gewinn wurde laut einer Medienmitteilung der Lottogesellschaft Swisslos von Dienstagnacht die seit 7. November andauernde Jackpot-Periode geknackt und ein neuer Schweizer Rekord erzielt. Der Gewinn aus der Deutschschweiz lande auf Rang 11 der grössten Euro Millions-Gewinne.

Letztmals wurde ein Euro Millions Haupttreffer in der Schweiz vor über drei Jahren erzielt. Damals, am 21. März 2014, seien rund 31 Millionen Franken an einen Gewinner aus dem Swisslos-Gebiet gegangen.

Der bisherige Euro Millions-Rekordgewinn lag laut dem Communiqué bei rund 115.5 Millionen Franken und wurde am 23. August 2013 von einem Spieler aus der Westschweiz erzielt. Dieser Gewinnbetrag wurde nunmehr übertroffen. (sda)

Das könnte dich auch interessieren: Happy Birthday, Bill Gates! Hier sind die besten Videos mit dem Microsoft-Gründer Der Widerstandskämpfer – Mark Streits grossartige Karriere in 7 Bildern und Kapiteln 10 Dinge, die du in der Gegenwart deiner Katze unmöglich machen kannst Das sind die Unicef-«Foto des Jahres» – und sie sind wirklich eindrücklich «Danke lieber Gott für unseren couragierten Präsidenten» – Trump wird mit Lob überschüttet So hast du «Last Christmas» noch nie gehört: Der grösste Xmas-Hit als Hockey-Version Nach Grapsch-Vorwürfen gegen Ex-«Blick»-Chef: «Es gab schon lange Gerüchte in der Branche» Schlangen-Invasion in Nigeria – Schwarze Mambas töten hunderte Menschen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare