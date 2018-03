Schweiz

Zürich

Raser-Unfall mit drei Verletzten bei der Zürcher Hardbrücke



Raser-Unfall mit drei Verletzten bei der Zürcher Hardbrücke – alle Beteiligten verhaftet

Ein schwerer Autounfall hat sich am Freitagmittag bei der Zürcher Hardbrücke ereignet. Es hat drei Verletzte gegeben haben, wie Polizeisprecher Marco Cortesi vor Ort zu watson sagte. Am Unfall sind zwei Fahrzeuge beteiligt, die mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Aufgrund der ersten Erkenntnisse zum Unfallhergang entschied der Staatsanwalt, dass sämtliche fünf Beteiligten vorübergehend festgenommen werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich.

Marco Cortesi zum Unfallhergang:

Gemäss jetzigen polizeilichen Erkenntnissen fuhren kurz vor 12 Uhr zwei Männer, im Alter von 18 und 19 Jahren, auf dem Sihlquai in Richtung Escher-Wyss-Platz. Vor dem Lichtsignal beim Escher-Wyss-Platz mussten sie auf der zweispurigen Strasse an vorderster Stelle verkehrsbedingt anhalten. Als die Lichtsignalanlage auf Grün wechselte, beschleunigten die nebeneinander stehenden Automobilisten ihre Fahrzeuge und fuhren parallel und in hohem Tempo durch die s-förmig geführte Strasse beim Escher-Wyss-Platz in Richtung Hardturm.

Bei der Verengung von zwei Spuren auf eine Spur, Höhe Hardturmstrasse 3, kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurde der dunkle Wagen nach rechts gegen die abwärtsführende Hardbrückenrampe geschoben und kollidierte heftig mit der Betonmauer. Dabei wurden der Lenker und zwei Insassen erheblich verletzt. Die Verletzten wurden durch mehrere Betriebssanitäter der Swisscom bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter von Schutz & Rettung professionell betreut.

Bild: forms://13/126730

Danach wurden sie ins Spital gebracht. Die beiden 19-jährigen Personen im weissen Fahrzeug erlitten einen Schock und mussten vor Ort betreut werden. Aufgrund der ersten Erkenntnisse zum Unfallhergang entschied der Staatsanwalt, dass sämtliche Beteiligten vorübergehend festgenommen werden.

Marco Cortesi über den Einsatz von Drohnen: Video: watson/Leonard Helfenberger

(leo/whr)

Aktuelle Polizeibilder

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare