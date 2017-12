Schweiz

Zürich

Auto stürzt aus zweitem Stock von Zürcher Parkhaus



Ein Auto hat in einem Parkhaus in der Stadt Zürich am Samstag eine Leitplanke durchbrochen und ist aus dem zweiten Stock rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der 55-jährige Fahrer wurde dabei laut Polizeiangaben mittelschwer verletzt. Die Unfallursache ist unklar.

Ein Mitarbeiter der Zürcher Stadtpolizei bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda am Abend mehrere Medienberichte zum Unfall. Auf im Internet veröffentlichen Bildern und Videos ist zu sehen, wie das Auto mit der Nase voran in einem Graben zwischen Trottoir und Parkhaus lag.

Das Auto rammte dem Polizeimitarbeiter zufolge aus unbekannten Gründen kurz vor 18.30 Uhr die Leitplanke auf der zweiten Etage und fiel aus dem Parkhaus an der Binzmühlestrasse. Ein Passant alarmierte die Rettungskräfte.

Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen per Ambulanz in ein Spital gebracht. Das Auto musste danach mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. (sda)

