Fall Wilson A.: Gericht spricht Zürcher Polizisten frei 

Jetzt ist es fix: Blocher hat die «Basler Zeitung» an Tamedia verkauft

Tamedia übernimmt von der Zeitungshaus AG die «Basler Zeitung». Im Gegenzug verkauft das Zürcher Verlagshaus ihre Beteiligungen am «Tagblatt der Stadt Zürich» sowie an weiteren Gratiszeitungen, wie Tamedia am Mittwoch mitteilte.

Markus Somm wird die Basler Zeitung nach der Übernahme durch Tamedia noch während sechs Monaten als Chefredaktor führen. Anschliessend wird er nach einem Sabbatical als Autor für Tamedia tätig sein. Unter Chefredaktor Somm brachen Auflage und Leserzahlen der BaZ …