Schweiz

Zürich

Mutmassliche Fussballfans verletzen Polizisten in Zürich



Mutmassliche Fussballfans verletzen Polizisten in Zürich

In der Nacht auf Donnerstag wurden zwei Stadtpolizisten im Kreis 5 von mehreren mutmasslichen Fussballfans angegriffen. Ein Polizist sei dabei verletzt worden. Die Stadtpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Kurz vor 23.15 Uhr wollte die Besatzung einer Streifenwagenpatrouille an der Heinrichstrasse zwei Personen kontrollieren, weil sie am Sprayen waren. Laut Medienmitteilung flüchteten die beiden sofort zu Fuss, wobei einer der beiden durch einen Polizisten bei der Verzweigung Heinrich-/Luisenstrasse eingeholt und angehalten worden sei.

Beim anschliessenden Gerangel sei der Polizist gestürzt, ging zu Boden und der Unbekannte flüchtete weiter in Richtung des GC-Fanlokals an der Heinrichstrasse. Gleichzeitig rannten laut Polizeimeldung mehrere Personen, mutmasslich Fussballfans, von diesem Lokal herkommend auf die Polizisten zu und traktierten angeblich den am Boden liegenden Beamten mit Schlägen und Fusstritten.

Sein Kollege habe Reizstoff gegen die Angreifer eingesetzt und habe sie so zurückdrängen können. «Der Polizist erlitt beim Angriff Kopfverletzungen sowie Schürfungen am ganzen Körper und wurde hospitalisiert», schreibt die Stadtpolizei Zürich. Nach einer ambulanten Behandlung habe er das Spital wieder verlassen können. Die Angreifer seien flüchtig. Detektive der Stadtpolizei Zürich haben die Ermittlungen aufgenommen.



Die Stadtpolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

(oli)

Das könnte dich auch interessieren: Hör mal gut hin, DJ Antoine: DAS sind geile Sport-Hymnen! Diese Frau übersetzt Musik in Gebärdensprache: «Es gibt auch Taube, die das blöd finden» Es gibt neue Erkenntnisse über die flache Erde – diese 3 Dinge musst du wissen 🧐 Da kocht das Blut, da blüht die Rose in der Hose ... Unsere Basler Bachelorette mal wieder Sind wir zu unserer eigenen Reality-TV-Show geworden, ohne es zu merken? Ach Tagi, was ist aus dir geworden? (K)eine Liebeserklärung zum Jubiläum Stell dir vor, es ist Masseneinbürgerung und keiner geht hin (ausser ein paar Italiener) Überall nur knutschende Frischverliebte? Keine Angst, wir haben den Notfall-Guide für dich «Tote Mädchen lügen nicht» kommt wieder – wie gefährlich ist die Serie wirklich? Du willst irgendwann Kinder? Dann schau dir diese Bilder NICHT an! Rapport im O-Ton: So tönt es, wenn Polizisten linke Aktivisten in Bern kontrollieren Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare