«Schlampiges» Zürcher Urteil: Umstrittener Autovermieter gewinnt vor Bundesgericht 

«Stirb, Du Hure»: Eifersüchtiger Ehemann verprügelt seine Frau mit einem Brecheisen

Aus Eifersucht ging ein 50-Jähriger aus Langenbruck BL auf seine Frau los – dafür erhält er nun acht Monate bedingt.

«Ich kann mich nicht gut in sie hineinversetzen. Aber ich weiss, ich kann niemandem mehr schaden», sagte der 50-Jährige am Donnerstag im Saal des Baselbieter Strafgerichts in Muttenz. Noch immer läuft die Scheidung, und er darf wegen des ausgesprochenen Kontaktverbotes seine Frau höchstens über den Anwalt kontaktieren.

Seit Sommer 2014 lebt das Ehepaar aus Langenbruck gerichtlich getrennt, im Januar 2015 teilte sie ihm schriftlich mit, er solle sie nicht mehr belästigen. Dennoch kamen immer …