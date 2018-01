Schweiz

57-Jähriger in Rünenberg BL erschossen – auch der mutmassliche Täter ist tot



Bild: KEYSTONE

Der Tote von Rünenberg ist Medienanwalt Martin Wagner – was wir über die Tat wissen

Am Sonntagmorgen kam es im Baselbiet kurz vor 9 Uhr zu einem Tötungsdelikt. Nun steht fest: Beim Opfer handelt es sich um den prominenten Juristen Martin Wagner.

Der bekannte Medienanwalt Martin Wagner ist tot. Am Sonntagnachmittag bestätigte die Polizei, was das Portal onlinereports.ch davor bereits berichtet hatte. An der Pressekonferenz informierte sie gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Viele Fragen sind allerdings noch offen.

Was wir wissen:

Kurz vor 9 Uhr verständigten Anwohner in Rünenberg BL die Polizei, weil sie Schüsse vernahmen. Sie meldeten einen Nachbarschaftskonflikt .

. Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie eine tote und eine schwerverletzte Person. Beim verletzten Mann handelte es sich um Medienanwalt Martin Wagner (57) . Er starb trotz Reanimationsversuchen der Rettungskräfte.

. Er starb trotz Reanimationsversuchen der Rettungskräfte. Bei der zweiten Person handelt es sich um den mutmasslichen Täter, einen 39-jährigen Mann, der in der Gegend gelebt hatte. Er beging nach der Tat Suizid.

Er beging nach der Tat Suizid. Die Motive des Schützen dürften privater, nicht beruflicher Natur gewesen sein, wie die Polizei vor den Medien bekannt gab. Opfer und Täter kannten sich.

gewesen sein, wie die Polizei vor den Medien bekannt gab. Opfer und Täter kannten sich. Beim Tatort handelt es sich um Wagners Villa: Ein mehrstöckiges, modernes Gebäude in einem Einfamilienhausquartier am Dorfrand.

Was wir nicht wissen

Die Frage eines Journalisten, ob es sich um ein Beziehungsdelikt handelt, konnte die Polizei an der Pressekonferenz nicht beantworten.

konnte die Polizei an der Pressekonferenz nicht beantworten. Auch, ob der mutmassliche Täter polizeilich bekannt war, ist noch Gegenstand von Abklärungen.

war, ist noch Gegenstand von Abklärungen. Zur Tatwaffe ist ebenfalls noch nichts bekannt.

ist ebenfalls noch nichts bekannt. Nicht bekannt ist, ob die drei Kinder von Wagner Zeugen der Tat wurden. Die drei Jugendlichen werden von einem Care-Team betreut.

Martin Wagner erlangte als Medienanwalt und ehemaliger Verleger der «Basler Zeitung» grosse Bekanntheit. Auch politisch hatte er Ambitionen: 2011 kandidierte Wagner auf der Liste der baselbieter FDP für den Nationalrat.

(jbu)

Aktuelle Polizeibilder: Am Steuer eingeschlafen

Das könnte dich auch interessieren: Foto-Fail! Diese 16 Bilder zeigen, warum wir Selfies erfunden haben Kaufst du auch alle zwei Jahre ein neues Handy? Das soll sich jetzt ändern Der «Plan B» des No-Billag-Komitees im Faktencheck – und was die Swisscom davon hält Für Trump naht in der Russlandaffäre die Stunde der Wahrheit Wie eine Saudi-Araberin mit den neuen Freiheiten umgeht Katharina die Grosse war so viel mehr als nur ihre vielen Liebhaber 20 (!!!) Jahre nach «Charmed – Zauberhafte Hexen» – das ist aus den Darstellern geworden 4 Szenarien, wie Roger Federer wieder die Weltnummer 1 wird No Billag und der Plan B: Nie haben sich Initianten so lächerlich gemacht Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo