Wenn du mir, dann ich dir – wer seine Organe spendet, soll bevorzugt werden

Zustimmungslösung vs. Widerspruchslösung

Derzeit gilt in der Schweiz die Zustimmungslösung. Das heisst: Wer Organe spenden will, muss sich aktiv dazu bekennen. Entweder indem man zu Lebzeiten sich einen Organspende-Ausweis anschafft oder indem nach dem Tod, die Angehörigen den Willen weitergeben.



Die Junge Wirtschaftskammer sammelt derzeit Stimmen für eine Volksinitiative, welche die Zustimmungslösung mit der Widerspruchslösung ersetzen will. Kommt die Volksinitiative durch, würde zukünftig jeder zum potenziellen Organspender, ausser er lehnt dies ausdrücklich ab und lässt sich vor seinem Tod in ein Register eintragen. (fvo)