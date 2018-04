Mann äussert Angriffspläne – Touristeninsel Mont-Saint-Michel evakuiert

Hischiers Saison ist beendet – Washington dreht Serie gegen Columbus

Für Nico Hischier und die New Jersey Devils bedeutet die erste Runde in den NHL-Playoffs Endstation. New Jersey verliert das fünfte Spiel in Tampa 1:3 und die Serie mit 1:4.

Zwei Russen schossen die Tampa Bay Lightning, die zu den meistgenannten Anwärtern auf den Gewinn des Stanley Cup gehören, in Spiel 5 ins Glück. Michail Sergatschew traf in der 9. Minute, knapp sieben Minuten vor Schluss erhöhte Nikita Kutscherow auf 2:0.

New Jerseys Patrick Maroon konnte in der 57. Minute zwar noch auf 1:2 …