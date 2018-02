1,6 Tonnen Schnee auf dem Dach: Polizei stoppt schwedischen Reisecar

Uni Fribourg experimentiert mit Koks-Affen

Weltweit sorgen die Abgasversuche mit Affen von VW für Empörung. Doch auch in der Schweiz dürfen Experimente an lebenden Primaten durchgeführt werden. Aktuell ist an der Uni Fribourg ein bemerkenswertes Experiment in Vorbereitung, wie der Sonntagsblick berichtet.

Nächste Woche gilt es ernst. Den Äffchen an der Uni Freiburg wird Kokain verabreicht, wie Eric Rouiller (66), Chef des Instituts für Neurophysiologie berichtet. Mit der sogenannten «tiefen Hirnstimulation» – einem …