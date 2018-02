Schweiz

Bild: KANTONSPOLIZEI SOLOTHURN

1,6 Tonnen Schnee auf dem Dach: Polizei stoppt schwedischen Reisecar

Über 1600 Kilogramm Schnee auf dem Dach sind zu viel: Die Solothurner Kantonspolizei hat einen Chauffeur eines Reisecars aus Schweden verzeigt, der mit einer rund 40 Zentimeter dicken Schneeschicht auf seinem Bus auf der A1 bei Oensingen unterwegs war.

Der Bus mit dem Schneekissen auf dem Dach war der Polizei am frühen Samstagnachmittag gemeldet worden, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Er war in Richtung Zürich unterwegs.

Bild: KANTONSPOLIZEI SOLOTHURN

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Schneelast mehr als 1600 Kilogramm wog und über 40 Zentimeter dick war. Der Chauffeur musste den Car vom Schnee befreien und wurde verzeigt.

Nach Angaben der Polizei bedeutet Schnee auf Fahrzeugen eine Gefahr: Beim Fahren könnten sich die Schneemassen lösen und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Vor der Fahrt müsse Schnee darum vollständig von Cars, Lastwagen oder Lieferwagen entfernt werden. (fvo/sda)

