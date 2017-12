Schweiz

24-Jähriger Walliser erfriert nach Weihnachtsfeier – Leiche erst nach 6 Tagen gefunden



Ein 24-Jähriger ist im Kanton Wallis kurz nach einer Weihnachtsfeier an Unterkühlung gestorben.

Nach der Weihnachtsfeier seines Betriebs entscheidet ein junger Walliser noch in anderen Lokalen in Vétroz VS weiter zu feiern. Um 22 Uhr geht ihm das Geld aus, er muss den Club verlassen. Ohne Jacke, nur mit einem T-Shirt bekleidet verlässt er das Lokal, wie die Zeitung «Les Nouvelliste» berichtet. Danach verschwindet der 24-Jährige in die kalte Nacht, in der die Temperaturen bis auf Minus 3 Grad Celsius fallen.

Das war am 20 Dezember. Danach begannen für seine Familie die Stunden der Ungewissheit, bis 6 Tage später ein Spaziergänger seinen leblosen Körper findet. Die Polizei stellt keine Gewalteinwirkung fest. Er starb an einer Unterkühlung.

Für seinen Vater ist der Tod seines Sohnes schwierig zu akzeptieren. Gegenüber der Westschweizer Zeitung sagt er: «Wenn man 24 Jahre alt ist, kann man an einem Unfall oder sogar an einer Krankheit sterben, aber an einer Unterkühlung... Ich kann es nicht annehmen.»

Der letzte der den 24-Jährigen vermutlich gesehen hat, ist ein Kebabverkäufer. Er sagt zur «Les Nouvelliste:» «Er kam, um bei mir ein Sandwich zu kaufen, bekleidet mit einem einfachen T-Shirt. Er hatte kein Geld bei sich.» Der junge Mann hätte dennoch ein Döner bekommen. Er versprach später zu bezahlen. (fvo)

