Maudet auf Kurs, Rechtsparteien verlieren – so hat Genf gewählt

Rappi deklassiert Kloten im zweiten Spiel – die Zürcher taumeln dem Abstieg entgegen

Der EHC Kloten braucht ein Wunder, um nicht nach 56 Jahren aus der National League (bis 2017 NLA) abzusteigen. Die Klotener gingen in der Ligaqualifikation auch im zweiten Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers unter, diesmal mit 0:4.

Zwei Haudegen führten die Lakers zum Sieg. Cyrill Geyer brachte Rapperswil nach neun Minuten in Führung. Der 37-jährige Verteidiger steht seit 2002 in Diensten der Lakers, tritt nach der Saison zurück und wechselt als Trainer in die Juniorenabteilung. Die Treffer zum 2:0 und 3:0 erzielte beide Corsin Casutt. Der 33-Jährige ist vor zwei Jahren in Kloten aussortiert worden. Vor sieben Jahren hatte Casutt mit dem EV Zug als bester Playoff-Goalgetter (7 Tore) geglänzt.

Und Kloten? Die erwartete …