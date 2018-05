Knabe bei Sturz in Areuse-Schlucht schwer verletzt

Aufmüpfige Studentin von der Landsgemeinde Appenzell: «Habe einfach meine Meinung gesagt»

Die Frau, die sich traut: Die 21-jährige Adriana Hörler hat an der Appenzeller Landsgemeinde für einen kleinen Eklat gesorgt. Im Interview sagt die aufmüpfige Jus-Studentin, warum sie dem Landammann die Stirn bietet, was der FC Appenzell damit zu tun hat und warum sie auf Parteien pfeift.

Adriana Hörler, Sie haben als 21-jährige Studentin dem hochangesehenen Appenzeller Landammann an der Landsgemeinde wegen seiner Informationspolitik so richtig die Leviten gelesen. Sind Sie immer so aufmüpfig?Wenn mich etwas nervt, wenn ich etwas an den Mann bringen muss, dann mach ich das. Ich bin halt schon eine sehr direkte und ehrliche Person. Das war auch an dieser Landsgemeinde so; ich habe einfach meine Meinung gesagt.

Vor 5000 Anwesenden stiegen Sie auf den Stuhl und hielten Ihre …