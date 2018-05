Cassis befürchtet wirtschaftliche Auswirkungen für die Schweiz

Ein klarer Sieg – aber die grosse Frage bleibt unbeantwortet: Ist Berra besser als Genoni?

Gegen die Kleinen im Stile der Grossen siegen. Nach dem 5:2 gegen Weissrussland ist nur noch eine grosse, wichtige Frage offen: Wer ist im Viertelfinale unsere Nummer 1 im Tor?

Es sind die operettenhaften Voraussetzungen für eine Überraschung. Weissrusslands Nationaltrainer Dave Lewis wird vor der Partie gegen die Schweiz gefeuert und durch den bisherigen Assistenten Sergei Puschkow ersetzt. Der «Lukaschenko-Effekt» (so genannt, weil in Weissrussland die wichtigen Hockey-Entscheidungen vom Staatsoberhaupt kommen) sorgt für einen Energieschub. Und auf der anderen Seite der Favorit Schweiz, der die Partie womöglich nicht ganz so ernst nimmt.

Die Überraschung ist …