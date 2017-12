Spass

Adventskalender 2017

24. Dezember: Loro&Nico haben jeden Tag ein Video für euch



Das einzige Adventsgedicht, das du dieses Jahr hören willst – Teil 4

Vielen Dank an Herrn Rothenfluh (ja, das ist der Vater unserer lieben Anna). Er hat uns dieses Gedicht geschrieben. Heute präsentieren wir Teil 4.

Teil 1: 1m 5s Adventskalender - 3. Dezember

Teil 2: 45s Adventskalender - 10. Dezember Video: watson

Teil 3: 56s Adventskalender - 17. Dezember Video: watson

Und nun: Teil 4! (Und den Bonus-Schluss gibts ganz unten) 1m 17s Adventskalender - 24. Dezember Video: watson

Von der Engelein Hierarchie

Wie immer, kurz vor Weihnachtszeit

sieht man üppig weit und breit

Engel schweben, Engel leuchten,

die Kinderaugen öfters feuchten.

Engel sind uns dann sehr nah,

bei uns und auch in Afrika.

So weit, so schön – so weit, so gut,

weil Engel aber nicht beschuht,

nicht Velo fahren und nie schlafen,

nicht Schlange stehen am Flughafen

nie Hüte tragen und nicht fluchen,

so lohnt es sich bestimmt zu suchen,

zu forschen und zu reflektieren,

warum sie dauernd musizieren,

warum sie uns trotz allem gleichen

in Gesichtern, diesen bleichen,

woher sie eigentlich so kommen,

man ahnt es, aber arg verschwommen.

Man nehme also in die Hände

der Bibel mannigfache Bände

und schlage das Kapitel auf,

– das nimmt dann selber seinen Lauf –

worin in wülstig´ Wortkaskaden

und in reichlich´ Weihrauchschwaden

das Gefild´ beschrieben ist,

wo einst der wahre Antichrist

vom Throne dort gestossen ward

von seinem trotz´gen Widerpart,

dem Michael, dem harten Bengel,

der dann halt als Erzensengel

einging in den Himmelssaal

und blieb bis heut dort allemal.

Nun griff Gottvater aber ein:

«Der Chef bin ich – in dem Verein,

es herrsche Ordnung nun und Zucht

ich sag´ euch das mit aller Wucht:

Neben mir sitzt Michael

Hinter ihm der Gabriel!

Später kommt noch Raphael,

der sitze dann halt parallel,

zu den Engeln zweiten Ranges,

die kundig sind des Lobgesanges.

Auf den Schemeln rechts von mir,

hocken hinter dem Klavier,

All die dumben Flatterwesen,

die abends dann mit Reisigbesen

die Himmelsräume glänzend fegen

und dann versehn´ mit meinem Segen

dem Lobgesange sich verdingen

und andern wesentlichen Dingen:

wie Flügelfedern mal ersetzen

oder die Trompeten wetzen!»

Ganz hinten schwirren noch herum

mit unverständlichem Gesumm

Engel, eher unvollständig,

und im Ganzen nicht sehr wendig,

weil der zweite Flügel fehlt,

kreisen sie fast unbeseelt

rundherum im gleichen Bogen

und auch dies ist nicht gelogen,

denn dies sind die kleinen Sünder,

die leben zwar nicht viel gesünder,

als die Engel aus den Erzen,

aber sicher ohn´ die Schmerzen,

die die hohen Engel plagen,

die grosse Angst mal zu versagen,

ein Fis statt eines F zu spielen,

oder einfach schlecht zu zielen,

beim Spielen mit dem Heilg´schein,

dies soll ihre Sorg´ nicht sein!



Bonus:

So klappet nun die Bibel zu

Und freut euch an der innern Ruh,

die sich auf eure Seelen senkt,

vor allem, wenn ihr jetzt bedenkt,

dass all die Engel, die ihr seht

und deren Los ihr nun versteht,

nach ihrer Arbeit hier auf Erden

nach Hause flattern zu den Herden

und sich daselbst retablieren

um dauernd dann zu musizieren.

Bis zum nächsten Weihnachtsfest

bleiben sie halt in Arrest.



Amen



Alle Türchen:

