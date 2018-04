Spass

Bilderwelten

Die grossartigen Frauen von Retro-Science-Fiction



So schön waren die Sci-Fi-Frauen von anno dazumal Bild: evilbloggerlady.blogspot

Früher war die Zukunft besser. Zumindest Style-mässig wurde uns eine bessere Zukunft versprochen, als die, die wir bekamen.

Aufstrecken, wer die Science-Fiction-TV-Serie «UFO» kennt!

Was? Kennt ihr nicht? Jene kultige britische Sci-Fi-TV-Serie, die 1969-73 im Fernsehen war? Immerhin wurde sie weltweit ausgestrahlt – auch im ZDF, etwa.

Item – kurz zusammengefasst: Wir befinden uns in einer fernen Zukunft – genauer: in den 1980ern – und die geheime von mehreren nationalen Regierungen finanzierte Organisation S.H.A.D.O. («Supreme Headquarters Alien Defence Organisation») kämpft gehen feindselige Aliens, die Menschen entführen, um sie für Organtransplantationen abzuernten.

So weit, so geil, die Prämisse. Doch eigentlich wollen wir hier einzig den übercoolen Style des «UFO»-Ensemble in unserem Fokus halten: Die S.H.A.D.O.-Agentinnen, die selbst im Angesicht einer Alien-Invasion immer perfekt gestylt und cool waren; die ikonische Crew der Mondbasis, mit ihren silbernen Raumanzügen und lila Perücken; die Belegschaft der geheimen Unterwasserbasis mit ihren Netzstrumpf-Uniformen! Grossartigst, allesamt!

(obi)

Mehr von der Retrokanone! Schrecklich und darum schon fast wieder stylish: 20 Sportlerdresses der frühen 90er präsentiert von In einer Zeit vor Photoshop: 42 Pin-up-Bilder und ihre noch schöneren Modelle 10 Dinge, die wir als Kind liebten – und auf die wir heute gut verzichten könnten Wie das Auto eines Hollywood-Stars von Luzern via USA und Südafrika zurück in die Schweiz kam 7 wundervolle alte Winter-Weihnachts-Videos (auch peinliche!) von SRF Diese fiesen 2000er-Stücke hast du früher im Ausgang getragen. Ja, auch du! Schweizer Retro-Food oder das moderne Gegenstück: Was hättest du lieber? 11 Dinge, die längst keiner mehr braucht, die wir aber (aus Nostalgie?!) trotzdem benutzen Wie cool sind denn diese E-Bikes aus alten Töffli-Komponenten??! Bananen-Schinken-Rouladen mit Käse-Senf-Sauce, irgendwer? Schauspieler Adam West gestorben – darum war der 60er-Jahre-Batman der beste Batman ever Der BH zum Ankleben und andere doofe Erfindungen, die sich zum Glück nie durchsetzen konnten Bist du ein wahres Kind der 90er? Klick alles an, was dir in Erinnerung geblieben ist! Als es noch Flüge exklusiv für Männer gab (und Frauen nur als Stewardessen mitfliegen durften) Ikonen der Spielzeug-Geschichte – wer träumte schon nicht davon? So schön waren die Miss-Europe-Kandidatinnen anno 1930 15 Gesellschaftsspiele, ohne die unsere Kindheit nur halb so gut gewesen wäre 32 Süssigkeiten, die wir früher am Kiosk «gekrömelt» haben und die dich jetzt total nostalgisch stimmen Farbkopierer, Schreibmaschinen, Telefone: Was in den 80ern High-Tech war, lässt uns heute nur müde lächeln Entdeckt: Disneys geplante (aber nie realisierte) Mini-Schweiz – mitsamt Matterhorn! Früher, bevor wir Handys hatten: 21 Dinge, die man damals halt einfach gesammelt hat Alle Artikel anzeigen

UND NUN: 22 grossartige Frauenfrisuren aus den 1960ern

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo