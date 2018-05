Spass

Blogs

«Woodlands»-Spiele-Kritik von Tom Felber



Bei diesem Schweizer Spiel gewinnst du nur, wenn Logik deine Stärke ist! Bild: ravensburger

Der Winterthurer Daniel Fehr hat bei Ravensburger ein neues Familienspiel herausgebracht, das Geschichten mit bildlichen Logik-Puzzeln verknüpft.

Wir spielen heute:

«Woodlands»

Geschichtenbasiertes Logik-Legespiel von Daniel Fehr für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. Spieldauer: 20 bis 40 Minuten. Verlag: Ravensburger. Preis: etwa 40 Franken.

Thema:

Die Spielaufgaben sind in vier verschiedene und durchaus passende Geschichten mit Rotkäppchen, Robin Hood, der Artus-Sage und Dracula eingebettet.

Was macht man?

Bild: Ravensburger

Quadratische Plättchen auf ein eigenes Tableau legen, so dass verschiedene Vorgaben einer offen ausliegenden Aufgabe erfüllt werden. Mit einer durchsichtigen Folie, die auf das eigene Werk gelegt wird, überprüfen, ob die Aufgaben korrekt gelöst worden sind.

Besondere Features:

Variable, aufbauende Schwierigkeitsstufen durch vier Geschichten und verschiedene Levels innerhalb der Geschichten. Einfach zu handhabendes System mit bedruckten Folien. Sanduhr.

Geeignet für:

Leute, die gerne Logik-Aufgaben lösen und ein gutes, bildliches Vorstellungsvermögen haben.

Wir haben es für euch gespielt!

Rotkäppchen, Robin Hood, König Artus und Dracula gingen in den Wald ... Was dann passiert, hängt ganz davon ab, wie geschickt die Spielenden puzzlen können.

Wenn man die Spieleschachtel auspackt, erinnert «Woodlands» zunächst an «Loony Quest». Auch dort musste man in verschiedenen Leveln Aufgaben lösen, die mit transparenten Folien überprüft wurden. Das System ist sonst allerdings ziemlich unterschiedlich.

«Woodlands» besitzt durchaus eigenständige Originalität: Musste man bei «Loony Quest» auf die Folien malen, gibt es in «Woodlands» keine verschmierten Finger mehr, die Lösungen werden mit quadratischen Plättchen auf einem eigenen Tableau zusammengepuzzelt. Dabei hat jeder Spieler, zumindest zu Beginn einer Partie, dieselben zwölf Wegekarten zur Verfügung, die grundsätzlich unterschiedlich angeordnete Flächen mit Wegen und Wald zeigen.

Die Aufgabe, die alle Spieler gleichzeitig bewältigen müssen, ist mit Symbolen direkt auf eine Folie aufgedruckt. Die Grafiken sind sehr gelungen und beinahe selbsterklärend. Auch wie die Aufgaben stufenweise von Folie zu Folie schwieriger werden und in passende Geschichten eingebettet sind, ist optimal gelöst.

Rotkäppchen muss zum Beispiel die Grossmutter über einen Weg erreichen, ohne dem Wolf zu begegnen. Es muss dabei Pilze einsammeln, aber keine giftigen. Feuerstellen dürfen nicht in Wälder gelegt werden, weil sie dort Waldbrände auslösen. Füchse und Hasen dürfen sich gegenseitig nicht über Wege oder Wälder erreichen können, weil sonst die Hasen gefressen werden und so weiter und so weiter.

Auch Computerspiele sind Pate gestanden: In jedem Level können wertvolle Edelsteine oder Schlüssel eingesammelt werden. Letztere öffnen Schatztruhen, die man finden kann. Darin sind Überraschungen enthalten, die durch zufällig gezogene Karten bestimmt werden.

Es gibt Boni aber auch fiese Sachen, mit denen man die Konkurrenten ausbremsen kann. Das macht allerdings ab und zu Spieler, die selber mit dem Sieg nichts mehr zu tun haben, potenziell zu Königsmachern.

«Woodlands» fesselt und prickelt, ist aber überhaupt nicht locker und leicht, wie seine Grafik vermuten lässt. Wer den Zugang zum Spiel nicht findet, kann eine Partie durchaus als stressige Arbeit empfinden.

Zumindest in den ersten Runden werden womöglich immer dieselben Teilnehmer gewinnen. Aber Übung macht den Meister. Wer dran bleibt, wird von Partie zu Partie dazulernen.

Etwas demotivierend wirkt dabei allerdings, dass man eine Partie, die aus vier bis fünf Level-Folien besteht, eigentlich schon nicht mehr gewinnen kann, wenn man bei einer einzigen Folie total versagt hat.

Bild: Ravensburger

Für Leute, denen «Woodlands» den Ärmel hineinzieht (und da zähle ich mich durchaus dazu), sind die vier verschiedenen Geschichten mit insgesamt 18 Leveln viel zu schnell durchgespielt und man hätte gerne mehr davon gehabt.

So bleibt die Hoffnung, dass Ravensburger weitere Geschichten folgen lässt. Denn wenn man die einzelnen Aufgaben bereits kennt, flacht der Wiederspiel-Reiz doch merklich ab. Allerdings bringen die Schatztruhen und zwei Extra-Folien mit einem Einhorn und einem Waldschrat zusätzliche Varianz und Kombinationsmöglichkeiten.

Das Spiel ist unterhaltsam und herausfordernd, die Grafiken und die Einbettung der Aufgaben in Geschichten sind gelungen. Das macht «Woodlands» für mich zu einem sehr empfehlenswerten Familienspiel.

Kann man «Woodlands» zu zweit spielen?

Ja, problemlos. Weil jeder sowieso für sich allein puzzelt, bleibt das grundlegende Spielgefühl praktisch gleich. Nur die Konkurrenz wird halt schmaler und der Stress nimmt etwas ab, da man nur noch gegen einen einzigen Gegner bestehen muss.

Tom Felber ist ... ... der Vorsitzende der internationalen Kritiker-Jury «Spiel des Jahres» und veröffentlicht seit 1985 Spiele-Rezensionen in verschiedenen Medien. Hier stellt er für uns regelmässig neue Brett- und Kartenspiele vor.



bild: zvg

Mehr Spiele-Tipps findest du hier: 16 Brett- und Kartenspiele, über die sich nicht nur Kinder an Weihnachten freuen «Ethnos» ist gaaanz anders als es aussieht, nämlich ein Familienspiel, ehrlich! Istanbul ist auch ein Würfelspiel – aber nur für Kenner! Wir spielen heute «Noria» – ein schwieriges Brettspiel für Tüftler und Grübler Diese «Escape Room»-Version können nur Mathe-Genies lösen (wir sind keine) Ist, wo Fitzek draufsteht, auch Fitzek drin? Wir spielen uns durch ein Buch Das ist das «Spiel des Jahres» 2017! Und so spielt es sich «Glupschgeister» – ein Spiel, das Menschen mit Wurstfingern zur Verzweiflung treibt Was passiert eigentlich, wenn Pinguine die Schule schwänzen? Jetzt heisst es stark sein: In diesem Spiel verlierst du gegen Kinder Vergiss das normale «Schiffe versenken»: Bei dieser Version kommst du ins Schwitzen! Der Escape-Room für zuhause: «Gefangen im Eis, weil wir Deppen zu langsam waren» Wir spielen «Räuber der Nordsee» – ein Machtspiel für alle, die mal Wikinger sein wollen! Jetzt gibt's eins auf den Helm: Wir spielen «Arena for the Gods!» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare