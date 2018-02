Spass

Lustige Bilder und GIFs von Tieren, heute mit einem Elch-Spezial



Ich glaub, mich knutscht ein Elch! Zeit, für lustige Tierbilder

Cute News, Everyone! Im Dunst meiner Erinnerungen meine ich zu erkennen, dass irgendjemand sich Elche gewünscht hat. Also hab ich mal geschaut, was das Internetz so ausspuckt, wenn man nach Elchen sucht.

Erstes Ergebnis: herzige Baby-Elche! Bild: Reddit

Baby-Elche lieben anscheinend Sprinkler. Bild: Imgur

Kleiner Einschub zum Thema «rutschig». Bild: Imgur

Ein Grund, warum man sich einem Elch lieber nicht in den Weg stellen sollte: Er ist eine regelrechte Urgewalt.

Gucken wir uns dazu zuerst diesen Zug im Tiefschnee an: Bild: Giphy

Und nun einen Elch: Bild: Giphy

Dieser Wolf muss noch lernen, dass man sich mit Elchen lieber nicht anlegt. Bild: Imgur

Ein weiterer Grund: Sie sind grösser als du denkst.

Ziemlich beeindruckend, oder? Bild: Imgur

Autos als Grössenvergleich. Bild: Imgur

Mensch als Grössenvergleich. Bild: Imgur

Und natürlich eine Banana for scale. Bild: Imgur

Währenddessen in Kanada: Bild: Imgur

Ob dieses Reh wohl von unserer Emily National interviewt wurde, bevor sie in die Schweiz kam? 🤔

Hahaha! Das nenn ich eine unerwartete Wendung! 😂😂 Bild: Imgur

Wenn ich nach Elchbildern suche, kommt übrigens auch er hier: Bild: reddit

Umfrage Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das kein Elch ist. Jap. Definitiv kein Elch.

Sondern ein mega herziger Doggo! 😍

Ich will ihn knuddeln!!!

Wenn du dich darüber beschwerst, dass die Katzen in deinem Quartier sich wieder einmal lautstark bekämpfen, die Leute in Alaska nur so:

Wenn Kanadier Angeberfotos machen. Bild: Imgur

Elche wollen eben auch nur kuscheln. Bild: Giphy

Und nun zu jemand ganz anderem: Ruedi!

Er hat es immer noch drauf. Bild: Imgur

Umfrage Mega herzig, oder? Jaaa!

Übrigens: Ruedi kann auch sehr gut singen. Video: YouTube/zxe069

Auch herzig: dieser Rennhamster. Bild: imgur

Auf der Suche nach Ruedi-GIFs habe ich noch dieses komische Tier gefunden. Keine Ahnung, was es ist. In der Beschreibung stand, es sei ein Elefant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies nicht der Fall ist.

Wir müssen ihm also selber einen Namen geben. Bild: Giphy

Umfrage Wie soll dieses Fellknäuel heissen? Shredder! (Das Ausrufezeichen gehört zum Namen).

Julius Caesar II

Hans-Peter Mapother IV

Ich schreib meinen Vorschlag in die Kommentare.

Ich hab wieder einmal ein paar neue Hühnerbilder für euch. Hühner scheinen immer beliebter zu werden. Sind sie womöglich die neuen Katzen?

Freundschaftshenne. (Ja, das ist eigentlich ein GIF). Bild: Imgur

Und nun eine kleine Hühnergeschichte.

«Da ist ein Huhn in meiner Garage???» Bild: Imgur

«Wir besitzen keine Hühner.» Bild: Imgur

«Update: Das Huhn ist freundlich.» Bild: Imgur

«Wir sind nun Freunde.» Bild: Imgur

Und falls du schon immer einmal wissen wolltest, wie es aussieht, wenn ein Huhn niessen muss: Bild: Giphy

Zum Schluss noch eine Good News. Und zwar eine ganz kurze Rettungsgeschichte.

Eine Henne, die gerade aus einem Käfig einer Legebatterie befreit wurde. Bild: Imgur

Die gleich Henne, geniesst drei Monate später ihr Leben in Freilandhaltung. Bild: Imgur

Kennst du schon den Malaien-Gleitflieger?

