Cute News, Everyone. Ja, ich weiss, normalerweise kommen die Cute News erst am Freitag. Aber morgen seid ihr sowieso alle in den Ferien. Dafür hab ich ein Special für euch. Denn auch in diesem Jahr wurden wieder die Comedy Wildlife Photography Awards vergeben. Also lustige Tierfotos, die auch mega schön sind. Für euch heisst das: 40 sehr amüsante Bilder zum Angucken. Juhu!

Das waren die Finalisten

Die lachende Haselmaus

Fotograf Andrea Zampatti über sein Bild:

«Ich war in der Nähe meiner Heimatstadt in den Bergen wandern, als ich plötzlich ein seltsames Quieken aus dem Wald hörte. Ich ging nachsehen und fand diese kleine Haselmaus auf einer Schafsgarbe. Ich habe nur ein Foto gemacht und war sofort verzückt, was ich da auf meinem Kameramonitor sah.»

Mitten im Akt erwischt

Kung-Fu-Training (Ausralien-Style)

Fotograf Andrey Giljov über sein Bild:

«Wilde Rote Riesenkängurus sind meistens morgens aktiv. Und der Morgen ist der beste Zeitpunkt für Martial-Arts-Training. Natürlich war das kein trainierendes Känguru, sondern vielmehr eine lustige Haltung während dem Kratzen. Vermutlich wollen uns Kängurus einfach glauben machen, sie könnten Martial Arts ...»

Sag Cheese!

Lasst mich meine Augen putzen

Fotograf Arkaprava Ghosh über sein Bild:

«Die rote Geisterkrabbe ist ein Augenschmeichler. Wenn eine grosse Anzahl dieser Krabben aus ihren Erdlöchern kommen, leuchtet der Strand in einem hellen Rot. Mit ihren Stielaugen können rote Geisterkrabben einen sehr grossen Bereich erfassen und überwachen. Dies hilft ihnen, Feinde rechtzeitig zu erkennen, damit sie in ihre Erdlöcher fliehen können. Die Krabbe auf dem Foto war gerade dabei, ihre Augen zu reinigen, nachdem sie aus ihrem Erdloch gekrochen kam.»

Welche Richtung?

Mama, Mama, Mama!

Barb D'Arpino über ihr Bild:

«Ein weiblicher Kaninchenkauz, der ziemlich genervt aussieht, weil ihre drei Kinder nach Aufmerksamkeit verlangen.»

Lachende Robbe

Mach dir keine Sorgen

Alle angezogen und bereit für den Gottesdienst

Fotograf Carl Henry über sein Bild:

«Drei Königspinguine kommen bei der einzigen Kirche auf South Georgia Island an, bereit, den Gottesdienst zu besuchen.»

Disco-Tänzer

Fotograf Chris Martin über sein Bild:

«Ein Schwarzbär richtete sich auf, um seinen Rücken an einem kleinen Baum zu kratzen. Aber eigentlich sah es eher aus wie ein Tanz, den er von einem 70er-Jahre-Dance-Floor geklaut hat.»

Mitfahrgelegenheit Nr. 4

Schlammspringer suchen den Superstar

Fotograf Daniel Trim über sein Bild:

«Zwei Schlammspringer kämpfen in einer Schlampfütze um ein Territorium. Beide versuchen sich gegenseitig mit offenem Maul zu imponieren. Es sieht beinahe so aus, als würden sie ein Duett singen.»

Es muss wohl ein Dreiputt gewesen sein

Necken

Lächle!

Fotograf Eugene Kitsios über sein Bild:

«Dieser kleine Zitronenhai konnte einfach nicht anders als in meine Kamera zu lächeln. Vielleicht war er sich bewusst, dass wir zukünftige Meeresbiologen waren, die für einen Besuch vorbei kamen. »

WTF?

Fotograf George Cathcart über sein Bild:

«Die Reaktion eines jungen Seeelefanten als ihm sein Freund gesteht, dass er für den Brexit gestimmt hat. (Seeelefanten sind Meeressäugetiere, die aber nur schwer unterwasser zu fotografieren sind. Sie verbringen unglaublich viel Zeit am Strand, wo sie sich paaren, Junge zur Welt bringen oder einfach nur herumliegen.)»

König des Dschungels

Sicherheitsgurt-Check wird ausgelagert

K.O.-Schlag

Chamäleon-Tanz

Fotografin Jasmine Vink über ihr Bild:

«Chamäleons sind sonderbare Tiere. Wenn sie das Ende eines Astes erreichen, halten sie nicht einfach an, so wie es andere Tiere tun würden. Stattdessen strecken sie sich so weit hinaus, wie sie können und schwenken auf der Suche nach einem neuen Ast ihre Arme umher.»

Beförderung

Superheld

Knuddelnde Welpen

Entengeschwindigkeit!

Fotograf Johnt Threlfall über sein Bild:

«Eine paar Pfeifenten flogen über mich hinweg und ich machte ein Foto. Erst, als ich zuhause war, bemerkte ich, dass die eine Ente exakt so geflogen war, dass sie ein Flugzeug verdeckte.»

Grimasse

Affenausbruch

Fotografin Katy Laveck Foster über ihr Bild:

«Schopfaffen sind eine akut vom Aussterben bedrohte Affenart, die nur in der nördlichen Region von Sulawesi in Indonesien zu finden sind. Das Tangkoko Naturreservat ist ein wichtiger Lebensraum für sie und auch andere Spezies. Diese zwei Affen sind aus ihrer Gruppe ausgerissen, um mit einem Motorrad, das beim Eingang des Naturreservats stand, eine Testfahrt zu machen.»

Eine eindeutige Nachricht

Bärenbedürfnisse

Kaninchenkauz ist wegen zwei Küssenden verlegen

Militärregiment

Fotograf Miquel Angel Artus Illana über sein Foto:

«Es macht fast den Eindruck als würden die zwei Pinguine stramm stehen, während ihnen der dritte Anweisungen erteilt.»

Versteckspiel

Fotograf Nadav Bagim überr sein Bild:

«Ein kleines Chamäleon, das noch nicht ganz verstanden hat, wie das mit dem Tarnen genau funktioniert.»

Kopflose Pinguine

Eh, was läuft, Doc?

Fotograf Olivier Colle über sein Bild:

«Dieses wilde Kaninchen sammelte gerade Material für sein Nest. Ich war ganz nah und beobachtete es, als meine Tochter plötzlich nach ihm rief. Was für eine grossartige Antwort!»

Gnus Blitz

Jubelnder Seeotter

Drei Tenöre

Hilfe!!!

Verrückt nach Lachen

Fotografin Tina Stehr über ihr Bild:

«Während wir im Tembe Elephant Park halfen, bedrohte Tierarten zu chipen, begegneten wir diesen Wildhunden. Sie tollten auf dieser Sandstrasse herum und lachten. Jemand hatte wohl gerade einen guten Witz erzählt.»

Ohrfeige

Das waren die Finalisten. Übrigens:

Wer weitere solche tollen Fotos anschauen möchte, kann sich die dazugehörigen Fotobücher kaufen. Bisher gibt es zwei Bände, welche jeweils 160 Seiten mit witzigen Tierbildern beinhalten. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf geht an die Naturschutzorganisation Born Free, welche sich weltweit um bedrohte Tierarten kümmert. Die Bücher sind auch in der Schweiz erhältlich.

So sehen sie aus: Bild: Comedy Wildlife Photography Awards

Und welche Fotos haben jetzt gewonnen?

Diese hier:

P.S.: Nächste Wochen feiern die Cute News übrigens auch Weihnachten. Darum sehen wir uns erst wieder nächstes Jahr. Schöne Feiertage, euch allen.

