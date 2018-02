Spass

Jetzt soll ein «Wunderarzt» die Stimme von Helene Fischer retten



Wie krank ist Helene Fischer wirklich? Wegen eines akuten Infekts ihrer Atemwege musste der Schlagerstar nun auch ihre beiden geplanten Konzerte in Wien absagen. Dies nachdem sie bereits fünf Shows in Berlin platzen lassen musste.

Für die 33-Jährige ist es ein Fiasko. Über 100'000 Fans sind von den Konzertabsagen betroffen.

«Ich bin nicht unverwundbar, der Infekt zwingt mich in die Knie», schrieb Fischer nach der Absage in Berlin. Nach der neuerlichen Hiobsbotschaft hat sie sich nicht mehr selbst an die Fans gewandt.

Wie «Bild »berichtet, hat Fischer nun sogar einen «Wunder-Arzt» aus den USA einfliegen lassen. Angeblich wackeln nun auch die 13 verbleibenden Konzert-Termine ihrer Tournee.

Bleibt für Fans zu hoffen, dass sich der Schlagerstar bald wieder erholt. Das nächste Konzert in der Schweiz gibt Helene am 26. Juni im Basler St. Jakob Park - sofern sie bis dann wieder fit ist.

