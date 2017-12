Spass

Für die Silvesterparty (und fürs Leben): Alle Champagner-Cocktails, die du je kennen musst Bild: thedrinkblog.com

Grundsätzlich darf man der Meinung sein, dass ein guter Champagner einfach so getrunken werden sollte. Genüsslich denke ich an jene Einladung an eine französisch-englische Hochzeit in der Picardie zurück: Von 7 Uhr Abends bis 4 Uhr morgens habe ich ausschliesslich Champagner getrunken. Ausschliesslich. Und am Morgen danach hatte ich notabene keinen Kater. Champagne! Tout le monde!

Die alt-ehrwürdigen Champagner-Cocktails gehören aber nichtsdestotrotz zu den absoluten Drinks-Klassikern und sind zudem verdammt noch mal doch sehr, sehr fein. Und zudem so was von passend für einen Silvester-Apéro oder eine Neujahrs-Party! Hier kommen 15 Klassiker!

Ach ja ... ... bei allen nachfolgenden Rezepten ist mit «Champagner» stets die trockene (brut, sec) Variante gemeint, okay?

Champagne Cocktail

Der Ur-Vater aller Champagner-Cocktails!

- 1 Zuckerwürfel

- ein paar Schuss Angostura Bitters

- Champagner​ Ein Zuckerwürfel in ein Champagner-Flute geben und grosszügig mit Angostura beträufeln. Das Glas mit Champagner auffüllen.

Kir Royal

Bild: Shutterstock

- 1 cl Creme de Cassis

- Champagner

Creme de Cassis in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Das Glas vorsichtig mit Champagner auffüllen.

French 75

Nach dem Canon de 75 mm modèle 1897 benannt, jener französischen Feldkanone des Ersten Weltkriegs, das als erstes modernes Artilleriegeschütz gilt und als Symbol für das Aufhalten der deutschen Invasion galt.

Dieser Cocktail wurde während des Ersten Weltkriegs in der berühmten Harry's New York Bar in Paris erfunden, wo er sich zunächst bei alliierten Piloten grosser Beliebtheit erfreute.

- 3 cl Gin

- 2 cl Zitronensaft

- 1 cl Zuckersirup

- 1 dl (ca.) Champagner Gin, Zitronensaft und Zuckersirup in einen mit Eisstücken gefüllten Cocktailshaker geben, gut schütteln und in ein Champagner-Glas abseihen; mit Champagner auffüllen. Nach Belieben mit einer Cocktail-Kirsche garnieren.

French 65

Und hier eine «75»-Abwandlung mit etwas Angostura-Herbheit:

- 3 cl Cointreau

- 6 Tropfen Angostura Bitters

- 1 dl (ca.) Champagner Cointreau und Bitters in einen mit Eisstücken gefüllten Cocktailshaker geben, gut schütteln und in ein Champagner-Glas abseihen; mit Champagner auffüllen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.

St. Germain Cocktail

- 4 cl St.-Germain-Holunderlikör

- 6 cl Champagner

- Club Soda St. Germain und Champagner in einen mit Eiswürfel gefüllten Collins-Glas geben und vorsichtig verrühren. Mit Sodawasser auffüllen und mit einer Zitronenzeste garnieren.

Black Velvet

Schwarzes Bier und Champagner. Der wohl kerligste aller Cocktails. James Bond trinkt ihn. Noch Fragen?

- Guinness

- Champagner​ Ein Glas bis zur Hälfte mit Bier füllen. Den Rest mit Champagner auffüllen. (Dabei empfiehlt es sich, den Champagner über einen Löffelrücken in das Glas einzuschenken.)

Americana

Nein, nicht Americano, sondern Americana. Weiblich. Und die geht wie folgt:

- 1 cl Bourbon

- 1 TL Ahornsirup

- 1 Schuss Angostura Bitters

- 5 cl (ca.) Prosecco

- 1 Kirsche Bourbon, Ahornsirup und Angostura in ein Cocktailglas geben und mit Prosecco auffüllen. Mit einer Kirsche garnieren.

Seelbach

- 3 cl Bourbon

- 1.5 cl Cointreau

- 4 Schuss Angostura Bitters

- 3 Schuss Peychaud’s Bitters

- Champagner Bourbon, Cointreau und Bitters in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und vorsichtig umrühren. In ein gekühltes Champagner-Flute oder -Coupe abseihen. Mit Champagner auffüllen und mit einem Stück Zitronenzeste garnieren.

Death In the Afternoon

Und wieder einmal einer dieser Hemingway-Drinks! Lassen wir den Literaten doch selbst zu Wort kommen!

«Schenke einen Jigger voll [4 cl] Absinthe in ein Champagner-Glas. Füge eisgekühlten Champagner bei, bis es die richtige opaleszente Milchigkeit erlangt.»

Und dann:

«Drink three to five of these slowly.» Hemingway, ernest, «Death in the Afternoon», 1932

Atomic Champagne Cocktail

So gut, dass es gar einen Song dazu gibt. Und was für einen! Slim Gaillard's «Atomic Cocktail»:

- 4 cl Wodka

- 4 cl Cognac

- 1 TL Sherry

- 4 cl Champagner Wodka, Cognac und Sherry in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und vorsichtig umrühren. In ein gekühltes Cocktailglas abseihen. Mit dem dreiäugigen Fisch vom Simpsons-Spielzeugset garnieren.

Bellini

Bild: Shutterstock

Etwas sommerlich vielleicht, aber prickelnd genug für die Silvesterparty.

- 1/2 Pfirsich

- Prosecco

- Bei Bedarf ein Schuss Pfirsichlikör Das Pfirsichstück schälen, im Mixer pürieren und durch ein Barsieb in ein mit Eiswürfeln gefülltes Rührglas streichen. Das Fruchtpüree mit dem Likör und dem eiskalten Prosecco vorsichtig verrühren. In ein Champagner-Flute abseihen.

Nomayo

- 4 cl Plymouth Gin

- 2 cl St.-Germain-Holunderlikör

- 2 cl Apérol

- 1 cl frisch gepresster Zitronensaft

- Champagner Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Martini- oder Coupe-Glas abseihen. Etwas Champagner obenauf schwimmen lassen und mit einer Limettenzeste garnieren.

Mimosa

Bild: shutterstock

- 6 cl frisch gepresster Orangensaft

- 1,2 dl Champagner

- Ev. 1 TL Grand Marnier Orangensaft in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Mit Champagner auffüllen. Bei Bedarf etwas Grand Marnier beigeben.

Barbotage

- 2 cl Cognac

- 1 TL Grand Marnier

- 1,2 dl Champagner Cognac und Grand Marnier in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Mit Champagner auffüllen.

Air Mail

- 6 cl Golden Rum

- 1,5 cl frisch gepresster Limettensaft

- 1 TL Honig

- 1,5 dl Champagner Rum, Limettensaft und Honig in ein mit Eiswürfeln gefülltes Rührglas geben und gründlich rühren. Mit dem Eis in ein Cocktail- oder Coupe-Glas geben und mit Champagner auffüllen.

Und in diesem Sinne:

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar,, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, eliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!

