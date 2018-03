Spass

Drinks

7 grossartige Vermouths, die du probieren solltest



Daytime Drinking mit Vermouth und Co. – 7 neue und alte Marken zum Ausprobieren Bild: shutterstock

Bestimmt kennt ihr Cinzano, Campari oder Ramazotti. Selbstverständlich kennt ihr Portwein oder Marsala. Und dann kennt ihr vielleicht noch Cynar und Averna und Lillet und … und vielleicht ahnt ihr auch, dass diese alle irgendwie zusammengehören. Ihr ahnt richtig. Das sind alles sogenannte Likörweine – auch als Fortified Wines bezeichnet.

Was ist eigentlich Fortified Wine? Beim Fortified Wine wird im Vergleich zur normalen Weinherstellung der Gärprozess unterbrochen, indem Alkohol dazugegeben wird. Man spricht hier von Aufspritzung. Das resultiert in einem Alkoholanteil von 15–22%. Je nach Art haben diese Weine einen höheren oder niedrigeren Restzuckergehalt, und oftmals wird zusätzlich nochmals Zucker beigefügt. Bei Porto oder Marsala etwa erfolgt die Aufspritzung mit reinem Alkohol, bei Sherry wiederum wird Branntwein hinzugefügt. Bei anderen Kreationen kommen noch Kräuter und andere Zusätze dazu. Vermouth etwa wird mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern angereichert, wobei immer ein Teil Artemisia Absinthum (Wermutkraut) vertreten sein muss. Bei vielen bitteren Varianten von Likörweinen ist Chinin drin, welches aus der Rinde des Cinchona-Baumes gewonnen wird und das man von Tonic Water her kennt. Die Möglichkeiten sind endlos.

Fortified Wines waren früher aus wirtschaftlicher Sicht attraktiv, da durch den niedrigeren Alkoholgehalt weniger Steuern abgeführt werden mussten als für Spirituosen mit Alkoholgehalt über 40%. Geht man den klassischen Cocktails auf die Spur, merkt man schnell, dass viele Drinks wie Negroni, Manhattan oder Dry Martini nach Vermouth verlangen. Dieser bringt oft die gewünschte Aromatik in den Drink und hilft andere Spirituosen wie Gin oder Vodka zu unterstreichen.

Drinks Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Und nun sollen Fortified Wines angeblich ein Revival feiern. Es wird dem sogenannten Daytime Drinking gefrönt – ein Drink, der auf etwas mit 16% Alkoholgehalt basiert, macht weniger besoffen als einer, der Hochprozentiges drin hat. Klar, hier steckt unter anderem Marketing diverser Drinks-Anbieter dahinter, die ihre Produkte an den Mann und an die Frau bringen wollen. Aber wenn alt-ehrwürdige (und vor allem feine) Traditions-Liköre dadurch einen Aufschwung erhalten – uns soll’s recht sein.

Deshalb, hier einige Marken, die man sich merken sollte – beginnen wir doch mal ganz lokal!

Jsotta Vermouth Svizzero

bild: watson/obi

Hierbei handelt es sich um eine Neulancierung der 1899 gegründeten Zürcher Vermouth-Marke Jsotta, die zu der Zeit des Vermouth-Booms in den 50er- und 60er-Jahren in der Schweiz die Nummer eins war. Ja, das ist die 1899er-Skyline von Zürich auf der Etikette. Inzwischen in Winterthur angesiedelt, wird Jsotta in den Varianten Rosso und Bianco ausschliesslich mit Schweizer Weinen und Kräutern hergestellt.

Trink-Tipp: Jsotta Rosso mit Ginger Ale und Orangenschale.





L.N. Mattei Cap Corse Quinquina

Bild: obi/watson

Louis Napoleon Mattei hat vor über 100 Jahren im korsischen Bastia einen herben Appetitanreger hingezaubert: Den Cap Corse, eine Leckerei aus Muskatwein und Extrakten des Chinarindenbaums, die dem trockenen Aperitif sein markant-herbes Aroma geben.

Tipp: Cap Corse blanc mit Tonic und Zitronenschale.



Übrigens ... Sachkundige Menschen versichern mir, dass Cap Corse Quinquina geschmacklich am ehesten dem heute nicht mehr produzierten Kina Lillet entspricht (Lillet änderte 1985 die Rezeptur; das moderne Lillet Blanc enthält kein Chinin). Somit kann man endlich einen richtigen Vesper (wie in James Bonds «Casino Royale» beschrieben) zubereiten, oder andere Retro-Cocktails, die nach chininhaltigem Lillet verlangen.

Mancino Bianco

Im Laufe der Jahre wurden viele Vermouths dem internationalen Massengeschmack angepasst (siehe Beispiel oben mit Lillet) und verloren ihre individuelle Note. Auftritt Giancarlo Mancino, Bartender-Ikone aus Italien: Mit Rezepten aus dem 19. Jahrhundert kreierte er diverse Spirituosen – unter anderem einen vorzüglichen weissen Vermouth aus der Traubensorte Trebbiano di Romagna, der mit 37 Botanicals aromatisiert ist.

Tipp: Mancino Bianco statt den üblichen Noilly Prat etc. nehmen für einen etwas milderen Dry Martini.





Dopo Teatro Cocchi Vermouth Amaro

Aus Torino: Produziert aus Vermouth, angereichert mit Rhabarber, Bitterholz, Chiretta und einer doppelten Infusion von Chinarinde (Chinin). Sowie mit einer Zugabe von Barolo Chinato.

Tipp: Ersatz für Averna oder Ramazotti auf Eis.

​

Miro Reserva

Zugegeben, in Katalonien gilt Vermouth fast als Opa-Getränk. Doch in jüngster Zeit erfreut sich die Vermouth-Tradition in ganz Spanien einer Renaissance. In den Tapas-Bars gibt’s roten Vermouth direkt ab Fass. Ein Reserva jedoch, wie dieser Klassiker aus Reus in Tarragona, wird ein Jahr in der Flasche gelagert, was in einem etwas volleren Aroma resultiert.

Tipp: Klassisch – über Eis mit einer Olive und einem Orangenschnitz garniert.





Noilly Prat Ambré

Hier ein Vermouth aus dem südfranzösischen Marseillan, das zwischen Narbonne und Montpellier an der Mittelmeerküste liegt. Der klassische Noilly Prat, den man für Dry Martini (und fürs Kochen) benutzt, stammt aus dem Jahr 1813 und gilt damit als ältester französischer trockener Vermouth. Diese Ambré-Variante ist nun das jüngste Kind aus dem traditionsreichen Hause und es handelt sich um einen fruchtig-würzigen, leicht karamelligen Vermouth.

Tipp: Als «Gin & It»-Cocktail mit gleichen Teilen Gin und Noilly Prat Ambré mischen.





Dubonnet

Zum Schluss noch ein Klassiker, der exemplarisch für die Geschichte der Likörweine ist, die mit Chinin versetzt sind. Chinarinde galt im 19. Jahrhundert als Wundermittel gegen Malaria und generell als Allheil- und Stärkungsmittel und wurde als Tonikum französischen Soldaten als Prophylaxe verabreicht, was anfangs freilich auf heftigen Widerstand stiess (Chinarinde schmeckt extrem bitter). Likörhersteller Dubonnet kam auf die Idee, ein bekömmlicheres Getränk zu kreieren, damit das Heer artig sein Chinin zu sich nahm. Das so entstandene Quinquina Dubonnet wurde aber auch in der noblen Pariser Society beliebt – und gehört heute noch zum Standard jeder gut bestückten Bar.

Tipp: Als Dubonnet Cocktail – zu gleichen Teilen Gin und Dubonnet, sowie ein paar Tröpfchen Angostura. Die Queen Mother trank dies. Und sie wurde 101 Jahre alt.

​

Mehr: Trinken mit Stil 15 Retro-Cocktails, die schleunigst ein Comeback verdienen 11 Winter-Cocktails, die von innen wärmen. Weil: Baby, it's cold outside 16 Cocktails, die du diesen Winter unbedingt mal trinken musst Shot Happens – ALLE Folgen: watson mixt Cocktails ... und trinkt sie auch gleich Ich habe Weihnachts-Wodka gemacht, und du solltest es auch Cachaça und Co: 11 Drinks, die du garantiert falsch aussprichst Joint? Grüntee? Bloody Mary? Das sind die Kater-Kuren der Profis Fanta gibt's dank den Nazis – und 12 weitere WTF-Fakten zu Cola, Limo und Co. YEAH! 10 Biere, die du zum Zmorge trinken kannst ... 13 klassische Cocktails, die jeder Mann und jede Frau von Welt beherrschen sollte Hipster-Espresso für 5 Stutz, der erst noch gruusig ist? Du kannst mich mal! Das älteste Rezept der Welt ist für … BIER! #priorities Im Sommer 2017 ist's passiert: Ich habe von India Pale Ale und Co. die Schnauze voll 13 Wodka-Cocktails, die du jetzt sofort probieren solltest. Okay, nicht alle aufs Mal ... Giggerig auf hyggelig? Willkommen im soften Lifestyle-Scheiss Wichtige Fragen des Lebens: Wie lange kann man Whisky behalten? 4 Tipps dazu Gin, Whisky, Vermouth – 13 der besten kommen aus ... der Schweiz Make Mexico Great Again – trinkt mehr Tequila! Hier kommen 7 (½) der besten 9 Hammer-Whiskys zu einem fairen Preis, empfohlen von einem, der Bescheid weiss (not me) Alkohol tötet Hirnzellen? Räumen wir mal mit ein paar Alk-Mythen auf, okay? Zuerst Trump und nun das: Wein aus Käse-Gläsern! Im Ernst? Will uns Amerika zerstören? Hochprozentiges aus der Schweiz: Diese 16 Schnäpse solltest du mal probiert haben Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition 21 Schweizer Biere, die du mal probieren solltest (und ihr sagt uns noch 21 weitere, okay?) Codewort Porno – wie Schwarzbrenner trotz Verbot Absinth verkauften Komm, wir trinken eine Guuge! Hier kommen die Cannabis-Cocktails! Ich habe bis um 6 Uhr morgens Wodka getrunken und hatte keinen Kater. Mit diesen 10 Wodken kannst du das vermutlich auch Trink deinen veganen Wein woanders! Hier kommen die Fleisch-Cocktails! Wer kennt sich mit Drinks aus? Hier haben wir ein Quiz dazu Spinnenwodka, Zehenwhisky, Spuckebier ... Drinks aus Zeugs, das du garantiert nie essen würdest Alle Artikel anzeigen

Derweil, in Frankreich in den 50ern: Die Plakatkunst von Phillippe Foré

Emily vs. Oliver: Das «Wein doch!»-Battle Video: watson/Emily Engkent, Oliver Baroni

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo