31 passiv-aggressive Beispiele, wie du deine Mitbewohner erziehen kannst



31 passiv-aggressive Beispiele, wie du deine schmuddeligen Mitbewohner erziehen kannst

Abwasch, Hygiene, Essensdiebstähle – oh ja, das Leben unter geteiltem Dach birgt so manche Tücken. Nicht immer wird in jenen Konfliktsituationen jedoch der direkte Kontakt gesucht. Manchmal tun es auch herrlich passiv-aggressive Notizzettel.

Wenn dein Mitbewohner überzeugter Vegetarier ist Bild: imgur

Auch Schimmel ist ein lebender Organismus. Oder so. Bild: imgur

Ob es wohl reicht, einfach Fakten zu nennen? Bild: passiveaggressivenotes

Das Besteck-Pendant zu Sprechblasen: Bild: passiveaggressivenotes

Hoch leben die romantisch angehauchten Mitbewohner ... Bild: reddit

... der auch in Sachen Mietverzug die Romantik beibehält ... Bild: imgur

... und dann so ausgezahlt wird! bild: imgur

Ausziehen, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es willst. Und dann dieser Mitbewohner ... Bild: imgur

Vielleicht nützt ja ein Appell an das Gewissen? Bild: imgur

Einem lauten Appell ans Gewissen vielleicht? Bild: passiveaggressivenotes

Kunst liegt im Auge des Betrachters Bild: twitter (@justincousson)

Oder aber man probiert es auf eine schlichtere, subtilere Art: Bild: instagram

Möglichkeit 1: Leere Rolle entsorgen. Möglichkeit 2: Battle gegen Mitbewohner gewinnen. Bild: imgur

Ein weiteres Beispiel effizient eingesetzter Ressourcen: Bild: instagram

Sicher ist sicher. Bild: imgur

An all jene Mitbewohner, die es schaffen, das Toilettenpapier verkehrt herum hinzutun (!) Bild: instagram

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser Bild: imgur

Passive Aggression in der Oster-Kollektion Bild: stumbleupon

Fürsorge. Fürsorge, so weit das Auge reicht Bild: imgur

Wenn deine Mitbewohner nicht hören wollen, so tun dies vielleicht immerhin die Dinge, die sie stehen lassen ... Bild: passiveaggressivenotes

Neues Konzept: Einkaufsliste, auf der steht, was NICHT gekauft werden muss Bild: twitter

Auch beliebt: Finten legen. Bild: instagram

Oder einfach zu den eigenen Vergehen stehen ¯\_(ツ)_/¯ Bild: instagram

Für visuelle Lerntypen lässt sich ebenfalls ein Kommunikationsweg finden Bild: imgur

Mh. Haben irgendwie beide recht. Bild: list25

Achtung, ein bisschen unappetitlich: Bild: imgur

Oder einfach mal klar aufzeigen, was man im Haushalt leistet. Ganz klar. Bild: imgur

Immerhin hattet ihr eine schöne Zeit zusammen. Bild: imgur

(jdk)

