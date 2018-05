Spass

Dumm gelaufen

9 Feiertage, die wir wirklich brauchen



Auffahrt? 1. April? Pfff ... 9 Feiertage, die wir wirklich brauchen!

Habt ihr auch den internationalen Badewannen-Party-Tag verpasst? Oder den Knoblauchsmittwoch? Die Welt hat so viele Gedenk- und Feiertage, es wäre an der Zeit mal ein paar sinnvolle zu erfinden. Hier ein paar Vorschläge.

Der «Was? Schon Wochenende?»-Tag

Wann? An einem beliebigen Donnerstag im Jahr.

Ein geheimes Gremium von Firmenchefs bestimmt das genaue Datum dieses Tages, ohne dass die restlichen Mitarbeiter davon wissen.

An diesem Donnerstag stürmen die Chefs dann mit Champagner ins Büro und verkünden, dass ab sofort Wochenende ist und alle ihre Arbeit niederlegen sollen. Witzig.

bild: watson/shutterstock

Der «Morgenruhe»-Tag

Wann? Jeden Montag.

Ein Tag für alle Langschläfer und die, die es gerne wären. Vor 10:00 Uhr darf man sich an diesem Tag nur mit Gestöhne und Grunzlauten verständigen. Ein Tag der Solidarität mit seinen Mitgähnern.

bild: watson/shutterstock

Der «Bin dabei»-Tag

Wann? An deinem Geburtstag.

Ein Tag, an dem man seine Liebsten mit verbindlichen Zusagen überrascht, anstatt Phrasen zu verwenden wie:

«Vielleicht.»

«Ich muss noch schauen.»

«Das kann ich noch nicht genau sagen.»

«Wahrscheinlich gehen wir dann schon mit der Spielgruppe komasaufen.»

bild: watson/shutterstock

Der «Uhrensohn»-Tag

Wann? Montags nach einer Zeitumstellung

Einfach ein freier Montag, damit der menschliche Körper Zeit hat, sich an die neuen Lichtverhältnisse zu gewöhnen.

bild: watson/shutterstock

Der «Keine Schulklassen im Zug»-Tag

Wann? Immer.

Einfach ein Tag, an dem man mit dem ÖV pendeln kann und sich dabei keinen Tinitus holt. Wer mit einer Schulklasse im Zug erwischt wird, muss zur Strafe das schlimmste Kind der Klasse adoptieren.

bild: watson/shutterstock

Der Tag des «heiligen Katers»

Wann? Nach einer grossen Party.

Ein Tag, an dem eine grosse (aber muksmäuschenstille) Parade von Haus zu Haus zieht und ein Katerfrühstück inklusive Konterbier in die Milchkästen der Nation legt.

Wie die Parade aussehen könnte: bild: watson/shutterstock

«Men's Night» beim Arzt

Wann? 14. Januar

Nach einem heidnischen Brauch tragen die Frauen ihre Männer zum Arzt, wo sie all die Dinge untersuchen lassen, «die ich mal beobachte und wenn es nicht besser wird, geh ich dann schon mal zum Arzt, schwör».

Die Männer revanchieren sich dann jeweils in der «Ladies Night» ein halbes Jahr später.

bild: watson/shutterstock

Mariä Badifahrt

Wann? Am ersten Freitag über 30°C.

Der Tag, an dem ein Umzug in Badeanzügen durchs Dorf zum nächsten See oder zur nächsten Badi zieht und sich dort im Wasser kühlt.

bild: watson/shutterstock

Der Ohrenkrebs-freie Sonntag

Wann? Zu Beginn der Sommerferien.

Ein Tag, an dem Radiostationen keinen Song aus den Top-50 der Schweizer Single-Hitparade spielen dürfen.

bild: watson/shutterstock

Bonus Der Ich-kommentier-Heute-mal-nett-Tag

Wann? Heute.

Ein Tag, an dem man seinem Gegenüber in den Kommentaren mit Respekt begegnet und niemanden einen debilen Hodensack nennt, so dass watson keine Kommentare löschen muss.

bild: watson/shutterstock

Knackeboul, der «elende Lutscher», kommentiert Hasskommentare Video: watson/Knackeboul, Machiavelli, Lya Saxer

Apropos wichtige Tage: Der 1. Mai – die Geschichte eines politischen Feiertags

Hier gibt es noch viel mehr Spass! Ein typischer Grillabend – in 7 lustigen Grafiken präsentiert von Wer beim Hotzenplotz-Quiz keine 5 Punkte schafft, muss ins Spritzenhäuschen 8 Ungerechtigkeiten des Lebens, bei denen du «nie etwas dafür kannst» Überall nur knutschende Frischverliebte? Keine Angst, wir haben den Notfall-Guide für dich 9 fiese Streiche, die die Jugend von heute gar nicht mehr spielen kann 8 Strategien, wie du in Meetings vertuschen kannst, dass du nicht vorbereitet bist Was wurde eigentlich aus den «Scrubs»-Darstellern? Hier kommt die längst fällige Antwort 9 Gäste-Typen, die du an keiner Hochzeit antreffen willst 10 Tipps, wie du beschäftigt aussiehst, obwohl du am Arbeitsplatz faulenzt Muppets mit Menschenaugen sind der Stoff, aus dem Albträume sind Haltet durch, Schniefnasen! Hier kommen 10 kleine Freuden des «Heupfnüsels» 10 Dinge, die jedem Töff-Anfänger schon passiert sind präsentiert von Kopf hoch! Schau hier, die 13 kleinen Freuden des Montags Ein bisschen mehr als 14 kleine Freuden des Schweizerseins Wie Food-besessen bist du? Wir sagen es dir! Achtung, Frühlingsgefühle! 9 Dinge, die du beim ersten Date besser nicht tust So würde die Welt aussehen, wenn sie von Social Media kontrolliert würde What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist Eine kleine Kültürgeschïchte des Heävy-Mëtal-Ümlaüts 17 Memes, die du nur verstehst, wenn du in zu vielen Gruppenchats bist Schluss mit Diskriminierung! So bleibst du als Zürcher in fremden Kantonen unerkannt 18 verrückte Make-Up-Illusionen, die deinen Kopf durchschütteln 7 Spiele, die (irgendwann) garantiert in einem Streit enden 22 WCs mit grossartiger Aussicht, auf denen du mal Platz nehmen solltest Was Gott sich (wahrscheinlich) beim Erschaffen dieser 11 Tiere gedacht hat Zum Glück müssen wir nicht Deutsch lernen! So lacht das Internet über unsere Sprache 22 Tweets, in denen der Frühling so richtig sein Fett wegkriegt Wer ist denn dieser süsse Fratz? Hier kommt History Porn Showbiz Edition, Teil VII! Die Erlösung naht: Der grosse Büro-Knigge für ein geschmeidiges Arbeitsklima Schnee?! Im Frühling?! Cool. Hier sind 11 kleine Freuden des Scheisswetters Alle Artikel anzeigen

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

