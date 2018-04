Spass

Dumm gelaufen

Fail! 11 Influencer, die noch verpeilter sind als du



Fail! 11 Influencer, die noch verpeilter sind als du

elisabeth kochan, philip buchen

Sie sind soooooo fame – und manchmal genauso verpeilt wie du: die Influencer.

Um ihren #amazing and #inspiring Lifestyle zu finanzieren, verkaufen die Influencer ihren Tausenden Followern Werbung so sexy wie möglich. Immer nah an der eigenen #Brand natürlich, Diggi.

Was viele beim Story-Machen gerne mal vergessen: Influencer sind auch nur Menschen – und sind manchmal einfach nur verpeilt.

Kleiner Shoutout an dieser Stelle: Vor allem Perlen des Influencer Marketings und Failfluencers sind wahre Goldgruben beim Entdecken der schönsten Influencer-Momente.

Keine Küche? Kein Problem!

Wenn du Werbung für Barilla machen sollst und dafür erst einmal zu Vapiano musst. 🤦🏻‍♀️ #failfluencers pic.twitter.com/DL4DSUiOV9 — failfluencers (@failfluencers) 15. April 2018

Einfach mal deep in der Badewanne hocken

Dein einziger Fan ist eine Dose

„Hey du geiles Product-Placement, willst du mal mein Sixpack sehen?“ #failfluencers pic.twitter.com/zNQr7im25M — failfluencers (@failfluencers) 17. März 2018

Baden? Nur mit meinen 9 BiFis - und dem BiFi-Radio

(Das wahre Highlight: «Alles was ihr tun müsst: In den Kommentaren erklären, was für Vorteile ein Bad mit Salamis hat.» Soll man seine Follower so überfordern?)

Wenn dein Hund einfach den #instafame braucht

Lässiger kann man sich die Beine nicht rasieren

Duschschaum macht das Müsli cremig #lifehack

Wenn du zwar 'nen Pool hast, aber scheinbar kein Bad

Sie hat wahrscheinlich auch kein Bad, schliesslich verwahrt sie das Shampoo im Wohnzimmer

"Lieber Shampoo-Hersteller, ich bin die perfekte Influencerin für euch! Durch eine authentische Platzierung Ihres Produktes sorge ich dafür, dass meine Follower sich voll für Ihr Produkt interessieren. Versprochen!" pic.twitter.com/DmHOp7SDUH — failfluencers (@failfluencers) 18. März 2018

Immer dabei: Das Rührgerät für den Protein-Pudding-Notfall

Der ideale Föhn für den mobilen Badass von Welt

Wenn die Bikinizone am Strand doch nicht ganz kahl ist

(watson.de)

Traumberuf Influencer: Wie man mit Selfies Geld verdient Video: srf

26 Fails, die beweisen, dass man Spruch-Shirts nur tragen darf, wenn man sie auch versteht

Fails, Fails, Fails 19 Bilder, bei denen du vermutlich zwei Mal hinsehen musst, um sie zu verstehen Nichts ist für immer. Ausser diese Tattoo-Fails – über die lachen wir auch morgen noch Die 19 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Deinen Job können wir zwar nicht besser machen, dafür deine Laune: Hier, 21 lustige Fails! Happy New Fails! 18 Gifs und Bilder für einen lustigen Start ins 2018 Das Beste am Dienstag? Diese 16 Fails! (Schnell! Bevor dich der Chef erwischt!) OMG, was macht der da?! 19 Leute, die ihren Arbeitstag scheinbar nicht überleben wollen Und hier kommen: 18 lustig-fiese Fails, damit der Dienstag schneller vorbei geht 20 Leute bei der Arbeit, die noch mehr failen als du (ja, das gibt's!) Zur Aufmunterung, weil erst Dienstag ist: 21 lustige Fails nur für dich! 35 Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben – ausser uns zum Lachen zu bringen Glastüren kommen direkt aus der Hölle – wie sonst sind diese Fails zu erklären? 22 Bilder und Gifs, die beweisen, dass Kinder kleine Psychopathen sind 15 Fails, die du heute brauchst, um dich selbst etwas besser zu fühlen Für alle, für die die Ferien schon vorbei sind: 16 Fails für mehr Freude bei der Arbeit Sind diese Posts wirklich ernst gemeint? 😂 Facebook- und Twitter-Fails vom Feinsten 14 Schweizer Supermarkt-Fails, die zeigen, dass überall Fähler passieren Falls du traurig bist, weil du arbeiten musst: Hier kommen 17 fiese Ferien-Fails 😈 Fail, aber geil: 40 der lustigsten Photobombs, seit es das Internet gibt Fies! Wie Kinder-Pools in der Werbung aussehen vs. die bittere Realität Calvim Klain, iPhone-Schuhe, WhatsApp-Kittel und 37 weitere lustige Fälschung-Fails 21 Übersetzungsfehler zum Totlachen, die dir nur in China begegnen Wer bei diesen 22 Gifs lachen muss, ist ein böser Mensch 😈 Juhu, Dienstag! Hier kommen 17 fies-fröhliche Fails, um dich von der Arbeit abzuhalten Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen 19 Plöff-Säcke, die versuchten cool zu sein – und peinlich scheiterten 52 tatsächlich noch lustigere Schilder: Fail oder genial? Und hier, zur Einstimmung: 17 Badi-Fails, die auch uns passieren könnten präsentiert von 16 Online-Shopping-Fails, die du kennen solltest – um nicht die gleichen Fehler zu machen Siehst du sie alle? Diese Photoshop-Fails werden dich noch in deinen Träumen verfolgen 17 Momente, in denen die Migros einfach zu weit gegangen ist Es ist Montag und du hast wenig Lust arbeiten zu gehen? Dann schau dir mal diese Jobs an! WAS, es ist erst Dienstag?! Hier kommen 20 lustige Fails zur Aufmunterung 17 witzige Spiegelungen, die deine Sinne auf die Probe stellen 19 der besten Fail-Gifs in der Geschichte des Internets präsentiert von Von P. Ennis bis Mike Litoris: 43 Namen, für die wir unsere Eltern hassen würden Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare