Alles, was du für einen glücklichen Dienstag brauchst – in 17 herrlichen Fails

Findest du alle? 13 fiese Fehler, die uns zeigen, dass niemand follkommen ist

Was haben wir uns doch alle amüsiert über die Rechtschreibfehler in diesem Artikel . Bei der 1.Mai-Demonstration 2016 in Basel hat genau das der Basler Gewerkschaftsbund zum Anlass genommen, um dieses Plakat zu drucken:

Das war selbstverständlich ein Scherz unsererseits. Die Gewerkschaft hat wohl in der ganzen 1.Mai-Aufregung vergessen, ihr Plakat vor dem Druck noch einmal richtig durchzulesen.

Bevor wir jetzt aber zu lange auf ihnen herumtrampeln, richten wir unsere …