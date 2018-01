Spass

Fast Food

Andere Länder, andere Produktnamen, Teil 2



Aufstrecken, wer den Namen von KFC in Québec kennt! Ausländische Produktenamen, Teil 2

Kürzlich lernten wir, dass Mars-Schokoriegel in den USA ... Milky Way heissen! Während unsere Milky Way dort als 3 Musketeers erhältlich ist. Und wisst ihr, wie viele Markennamen es für Lusso-Glace gibt? Fast jedes Land hat eine eigene Bezeichnung für dasselbe Produkt. Crazy.

Weitere Beispiele dafür gefällig, wie zum Teil die haargenau gleichen Produkte in verschiedenen Ländern krass andere Namensgebung erfahren haben? Bitte sehr:

Wie heisst der hier?

Ganz klar: Meister Proper, oder?

Nun, ursprünglich kommt der Herr aus den USA, wo er erstmals 1958 seinen Weg in die Haushalte fand. Sein Name? Mr. Clean.

Und nun: Budweiser!

«King of Beers», selbstredend. 😉

Upps! Blöderweise gibt es schon ein Bier, das so heisst, ...

... weil aus Budweis in der Tschechischen Republik.

Und, ja, seit dem frühen 20. Jahrhundert befinden sich die tschechische Budvar-Brauerei und die amerikanische Anheuser-Busch-Brauerei im Rechtsstreit darüber, wer nun den Markennamen Budweiser tragen darf. Vorläufige Lösung: In den meisten europäischen Ländern heisst das US-Budweiser nun ...

... Bud Beer. Derweil heisst das tschechische Budweiser in den USA ...

... Czechvar! «B. Original», selbstredend! 😉

Und das wird dort übrigens so beworben:

😂😂😂

Und wie heissen die Milchprodukte des französisch-spanischenFood-Multis Danone in den USA? Klicke aufs Bild!

Dannon. Wie Bannon. Meh.

Und Rexona? Na guck' mal:

Aldi ist Aldi. Fast überall.

Ausser in Österreich:

T.K. Maxx ist eine US-Warenhauskette. Nur heissen die Filialen ausgerechnet dort nicht T.K. Maxx, ...-

... sondern T.J. Maxx.

Nun zu etwas ganz anderem: Was ist das hier?

Wenn du in der Schweiz wohnst, wirst du nun Choco Krispies antworten – womit du zu einer Minderheit gehörst.

Nun was Lustiges: Wick heisst nur in deutschsprachigen Ländern so.

Überall sonst auf der Welt heisst die Salbe ...

... Vicks!

LOLZ.

Apropos Vicks (hihi): Das hier, das ist ein ...

... Mitsubishi Pajero, ...

Bild: wikicommons

... benannt nach dem leopardus pajeros, der Pampas-Wildkatze Patagoniens.

Blöd nur, dass der Name auf Spanisch, naja, so viel wie «Wichser» bedeutet, weshalb das Auto in der spanischsprachigen Welt und in Nordamerika ...

Bild: wikicommons

... Montero heisst.

Und in Grossbritannien heisst es ...

Bild: wikicommons

... Shogun.

So und nun das Ur-Britischste, nämlich ein Päckchen crisps zu den two pints of lager im Pub:

Aber die echten, so richtig dominanten Weltmarken, die heissen überall gleich. Ausser in Australien, wo Burger King wie heisst?

Jap. Hungry Jack's.

Und zum Schluss noch dies: Kentucky Fried Chicken heisst überall gleich ...

... ausser in Québec:

Auch in Kanada heisst es KFC ... ausser im französischsprachigen Québec, wo man dank Sprachschutzgesetzen Poulet Frit Kentucky sagen muss.

🤷🤷🤷

