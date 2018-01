Spass

Film

Die 13 schönsten Filmplakate des Jahres 2017



Bilder: sony pictures / ascot elite /

Die 13 schönsten Filmplakate des Jahres 2017

Präsentiert von

Filmplakate sind eine eigene Kunstform und folgen dem Zweck, einen Film möglichst auffällig zu bewerben. Wir präsentieren euch die 13 schönsten Filmposter des abgelaufenen Jahres 2017.

«Human Flow»

Bild: ascot elite

Die Dokumentation des chinesischen Künstlers und Aktivisten Ai Weiwei über die Flüchtlingskrise war unser Lieblingsplakat 2017.

«Baby Driver»

Bild: sony pictures

Angetrieben von der Musik erzählt «Baby Driver» die Geschichte eines Einzelgängers, der gar nicht dazugehören will. Geschickt verknüpft Edgar Wright genre- und medienübergreifend verschiedene Elemente zu einem originellen, unterhaltsamen und äusserst packenden Werk. Originell auch das Plakat zum Film. Zum Filmtipp geht's hier.

« Porto»

Bild: Filmcoopi

Zwei verlorene Seelen treffen in einer fremden Stadt aufeinander: So sieht das Setting von «Porto» aus. Gabe Klinger hat mit seinem experimentellen Romanzen-Oeuvre auf Zelluloid dem verstorbenen Anton Yelchin ein Vermächtnis gesetzt, das erzählerisch und visuell überzeugt. Visuell überzeugt auch das Filmposter dazu. Zum ausführlichen Filmtipp geht's hier.

«La La Land»

ascot elite

«La La Land» von Damien Chazelle ist ein wunderbarer Tanz mit Emma Stone und Ryan Gosling am Hollywood-Firmament mit viel Humor. Ein moderner Klassiker, der kein Kino-Herz kalt lässt. Das alternative Poster dazu hat es bei uns auf Platz 4 geschafft. Hier geht's zum ausführlichen Filmtipp.

«Mother!»

bild: disney

So brilliant verstörend der Film, so brillant verstörend das Filmplakat dazu. «Mother!» von Darren Aronofsky ist eine eindrückliche Horror-Satire mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem. Mehr zum Film kannst du hier nachlesen.

«Star Wars: Die letzten Jedi»

Bild: disney

«Star Wars: The Last Jedi», das neue Abenteuer in der Galaxie ist mit Lichtgeschwindigkeit bei uns auf Platz 6 gelandet. May the Force be with you! Die Kritik dazu findest du hier.

«The Beguiled»

bild: universal

Mit «The Beguiled», ihrer Neuverfilmung von Thomas P. Cullinans Roman A Painted Devil, beweist Sofia Coppola aufs Neue, welch ein Talent für Atmosphäre und filmische Feinheiten sie besitzt. Und hat dafür 2017 – als erst zweite Frau je – die goldene Palme für die beste Regie in Cannes gewonnen. Auch das Filmposter ist gelungen!

«Die göttliche Ordnung»

Bild: Impuls

Der hervorragende Schweizer Film «Die göttliche Ordnung» ist am 9. März 2017 in unseren Kinos gestartet. In einem lustigen Grundton, aber mit melancholischen Noten erzählt er die Geschichte von Frauen in einem kleinen Dorf, die sich für ihr Stimmrecht stark machen. Zurecht erhielt «Die göttliche Ordnung» von Petra Volpe den Prix de Soleure 2017. Auch das Plakat ist originell! Zum ausführlichen Filmtipp geht's hier.

«Atomic Blonde»

Bild: Universal Pictures Intern.

David Leitch, Co-Regisseur des Actionhits «John Wick» (2014), präsentiert mit «Atomic Blonde» sein erstes Soloprojekt. Die stilsichere Inszenierung und eine grossartige Charlize Theron überzeugen. So wie auch das Filmplakat. Zum ausführlichen Filmtipp geht's hier.

«Wonder Woman»

Bild: Warner Bros/DC

Lange zauderte Warner Bros., der DC-Superheldin Wonder Woman ihren eigenen Film zu geben. 2017 war es endlich soweit: Nach durchzogenen Superman-, Batman- und Schurken-Abenteuern lässt Patty Jenkins‘ «Wonder Woman» auf eine bessere DC-Zukunft hoffen. Auch das Filmplakat ist stark! Mehr zum Film kannst du hier lesen.

«Blade Runner 2049»

Bild: sony pictures

Mit «Blade Runner 2049» ist Denis Villeneuve kein Meisterwerk, dafür aber ein würdiger und visuell starker Nachfolger von Ridley Scotts Filmklassiker gelungen. Visuell hat uns auch das Filmplakat mit Ryan Gosling überzeugt. Hier kannst du alles zum Film lesen.

«Get Out»

Bild: Universal Pictures

«Get Out» ist kein herkömmlicher Horrorfilm; wie auch nicht das Filmplakat. Alles zum sozialen Thriller von Jordan Peele kannst du hier lesen. Unser Platz 12.

«Kong: Skull Island»

Bild: Warner Bros.

Das Abenteuer mit dem grossen Affen ging 2017 in eine neue Runde. Das Poster zum Film lässt sich sehen.«Kong: Skull Island» landet bei uns auf Platz 13.

Welches Plakat haben wir vergessen? Sag es uns im Kommentar!

Video des Tages: Bitte sei einfach keiner dieser Selfie-Typen! 2m 33s Bitte sei einfach keiner dieser Selfie-Typen! Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

History Porn: Showbiz-Edition!

Mehr aus der Film- und Serienwelt: «Stranger Things» geht wieder los! Wem das gefällt, dem gefallen auch diese 5 Serien «Jumanji» beweist: Remakes müssen nicht unbedingt schlecht sein Netflix gibt bekannt: Bei diesen 20 Serien ist das Suchtverhalten am ärgsten Haltet euch fest: «Herr der Ringe» kommt als Serie Lichter aus, Flaschen auf – jetzt spielen wir Horrorfilm-Bullshit-Bingo! 29 Filme, die du schauen kannst, wenn dein Hirn auf Sparflamme läuft Leute, hier kommt unsere fantastische neue TV-Ermittlerin aus «Wilder» Actionstar Seagal soll eine Schauspielerin belästigt haben – und die ist keine Unbekannte Die 17 besten Filme und Serien 2017, die du jetzt wirklich mal schauen solltest! Von «Pulp Fiction» ins Weltall: Tarantino will einen «Star Trek»-Film drehen Nach dem Schockerfinale geht «Vikings» endlich in die fünfte Runde! Und es wird blutig Bei Ja zu No-Billag: Wären «Der Bestatter» oder «Die göttliche Ordnung» noch möglich? Nathan Fillion ist der lustigste Promi-Twitterer der Welt. Der Beweis in 18 Posts Mit ihr und Reese Witherspoon will Apple Netflix herausfordern Nach diesen 12 Making-of-Gifs wirst du deine Lieblings-Filme mit ganz anderen Augen sehen «Hier ist ein Penis ...» Wir erklären die neue SRF-Serie «Wilder» im Video Serien-Fans aufgepasst! Ihr bekommt eine dritte Staffel «Stranger Things» Gefühl & Kostüm! 5 Film- & Serientipps für den royalen Festtags-Kitsch-Mix Wie Walter White: «Breaking-Bad»-Fans werfen Pizzas auf Haus 9 Serien, die einfach viel zu früh abgesetzt wurden ... schnief Jetzt wird Kevin Spacey schon aus Kinofilm geschnitten Du hast einen «schrägen» Humor? Dann schau dir diese 7 Comedy-Serien an! Legt Chips und Popcorn beiseite, hier kommen 9 bessere Snacks für den TV-Abend Tschüss, Popcorn! 10 Filme und die passenden Rezepte dazu Heisse Tipps für kalte Tage: 11 Kino- und Serien für dein Wochenende Krimiquiz zur 2. Folge «Wilder»: Von schnittigen Schneemobilen und verräterischen Bärchen Netflix wollte nur kurz schauen, ob's allen gut geht – doch das ging nach hinten los 😬 Krimiquiz zur 4. Folge «Wilder»: Heute mit Tieren, Tee und Sex «GOT», «Walking Dead» & Co.: Die Drehorte dieser Serien kannst du besuchen! Auf einen feuchtfröhlichen TV-Abend! 9 Filme und Serien und die passenden Drinks dazu Gamer aufgepasst: «Super Mario» hüpft vielleicht schon bald durch unsere Kinos Nach Belästigungs-Vorwürfen gegen Spacey: Netflix setzt Erfolgsserie «House of Cards» ab «Weniger fremdschämen als erwartet» – So kommt «Wilder» bei den Zuschauern an Kinomonat Dezember: 9 Filme im Check. (Acht davon sind nicht «Star Wars») «Eckige Schweine» – 9 Filme, bei denen die deutsche Synchronisation schlicht falsch ist Diese 9 B-Movies sind so schlecht, da hilft nicht einmal mehr Alkohol Für einen friedlichen Filmabend – die liebsten Feel-Good-Movies der watson-User Das ist der schlechteste «Star Wars»-Film aller Zeiten! Kleiner Scherz. Er ist SUPER. Deine Lieblingsserie ist zu Ende – wie weiter? Ein nicht ganz ernst gemeinter Ratgeber Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare