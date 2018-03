Spass

Film

Das animalische Oscar-Orakel verrät dir, wer Sonntagnacht gewinnen wird



bild: watson

Unser animalisches Oscar-Orakel stimmt euch auf die Nacht der Nächte ein

Heute Nacht werden die güldenen Männchen wieder verliehen – und wir werden live dabei sein. Wer gewinnen wird, ahnen unsere Orakel-Tierchen allerdings schon jetzt.

Ihr wisst es. Wenn in unserer Zeitzone der Sonntag zum Montag wird, also in der Nacht vom 4. auf den 5. März, geht es los! Die Oscars werden zum 90. Mal verliehen! Und natürlich werden wir auch dieses Mal live dabei sein und euch ab 1 Uhr nachts alles rund um die Nacht der Nächte um die Ohren hauen.

Bevor es jedoch so weit ist, wollen wir uns schon mal ansehen, wer so alles einen Oscar abräumen wird. Hader (die Katze von Anna Rothenfluh) und Lucy (der Hund von Viktoria Weber) sind unsere diesjährigen Orakel und werden dir schon mal verraten, wer ihre Favoriten sind.

Umfrage Wer wird die Oscar-Gewinner besser prognostizieren können? Die Katze denks!

Eindeutig der Hund!

Ich würde ja generell auf die Katze setzen, aber diesem Exemplar trau ich ganz und gar nicht.

Ach, die können doch beide zusammen nichts.

Die Frage überfordert mich.

Abstimmen 3 Votes zu: Wer wird die Oscar-Gewinner besser prognostizieren können? 0% Die Katze denks!

33% Eindeutig der Hund!

0% Ich würde ja generell auf die Katze setzen, aber diesem Exemplar trau ich ganz und gar nicht.

0% Ach, die können doch beide zusammen nichts.

0% Die Frage überfordert mich.

In fünf Hauptkategorien haben die Tierchen ihre Favoriten auserwählt: Video: Angelina Graf

Zusammengefasst sieht die Gewinner-Prognose wie folgt aus:

bild: watson

bild: watson

Wir werden sehen, wer von beiden richtiger liegt, und freuen uns, wenn ein paar von euch sich mit uns die Oscar-Nacht um die Ohren schlagen werden!

Seit 2016 können wir ja leider keinen DiCaprio-hat-noch-nie-einen-Oscar-bekommen-Witz mehr machen ...

... Was schade ist ... bild: theodysseyonline

... wirklich ... bild: theodysseyonline

... das werden wir vermissen ... bild: m2social

... hach ... gif: theodysseyonline

Nach seinen Glanzleistungen in «Gilbert Grape» (1994), «Aviator» (2005), «Blood Diamond» (2007) und in «The Wolf of Wall Street» (2014) hat DiCaprio 2016 endlich den goldenen Mann für seine Rolle in «The Revenant» bekommen.

Und was war 2017 nochmal?

Oh genau, diese sehr peinliche Panne, als der Singsangfilm «La La Land» mit Ryan Gosling und Emma Stone als bester Film ausgerufen wurde, es aber dann doch nicht war.

Und Ryan Gosling so: bild: ap

bild: ap

«Moonlight» war der eigentliche Gewinner der Kategorie, der alte Warren Beatty hatte da ein bisschen etwas durcheinander gebracht. Ihm war irrtümlicherweise das Kärtchen für Emma Stone in die Hand geraten.

In dem der Oscar für «Moonlight» fast unterging! bild: uproxx

So eine dramatische Verwechslung wird wohl heute Nacht kaum zu erwarten sein. Aber wir bleiben gespannt, was sich dieses Mal für Verrücktheiten zutragen werden!

(rof/ang)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare