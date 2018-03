Spass

Gerechtigkeit siegt

11 Sätze, die du hörst, wenn du PC-Probleme hast – und die alles schlimmer machen



Bild: Shutterstock/watson

11 Sätze, die du hörst, wenn du PC-Probleme hast – und die alles viel schlimmer machen

Yasmin Polat

Man sitzt seelenruhig an einer Excel-Tabelle oder versucht, ein Foto in ein Word-Dokument einzufügen und zack: geht auf einmal nichts mehr.

Ein Kollege oder eine Kollegin kommt zur Hilfe, um das PC-Problem zu lösen. Wir nennen den Kollegen hier Torben.*

Und jetzt werden höchstwahrscheinlich diese Sätze fallen:

(*Name von der Redaktion geändert, Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind volle Absicht.)

«So, lass mich mal eben da ran»

bild: giphy.com

Die MacGyver-Titelmusik ertönt, das Meer teilt sich: Dein Kollege oder deine Kollegin ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Engel von ganz oben, gekommen um dich zu retten.

Torben, ich danke dem Himmel, dass es dich gibt!

«Aha, interessant!»

bild: giphy.com

Torben ist vielleicht doch kein Engel und probiert einfach genau die gleiche Tastenkombination wie ich. Und hat - Überraschung - dasselbe Problem.

«Das macht er bei mir sonst nicht!»

bild: giphy.com

Ach wirklich? Bei mir sonst schon. Natürlich nicht! Deswegen sitzen wir ja hier, TORBEN! *screams internally*

«Mach mal Rechtsklick»

*klick*

«Nein, Doppelklick»

bild: giphy.com

Was immer du sagst, Hauptsache es geht gleich wieder.

«Mach mal Steuerung + X»

bild: giphy.com

Jetzt geht es aber los. Jetzt kommen diese Tastenkombinationen, die man doch nur kennt, wenn man früher auch auf LAN-Parties gegangen ist.

«Das ist jetzt komisch»

bild: giphy.com

Sag ich ja! Hast du mir die letzten Minuten überhaupt zugehört, Torben? Nicht genug, dass du mir immer die Milch klaust, jetzt auch noch das!

«Gut, dass uns das jetzt passiert und nicht später»

bild: giphy.com

Okay, vielleicht hast du doch Ahnung. Sorry Torben, ich hab das nicht so gemeint. Lass uns da jetzt gemeinsam eine Lösung finden.

«Mein Schwager ist IT-Fachmann und hat mir das mal gezeigt»

Torben, jetzt wird es aber wirklich wild. Bist du sicher dass du das jetzt klicken -

«Oh. Jetzt geht gar nichts mehr»

bild: giphy.com

ARGH! TORBEN! Du hast alles schlimmer gemacht.

Naja, Nummer von der IT-Hotline hast du ja. Ich muss jetzt mal weitermachen.

bild: giphy.com

Nächsten Montag werde ich dich NICHT grüßen, Torben. Danke für nichts.

Da bleibt nur eins

bild: giphy.com

Haben wir noch Sprüche vergessen? Schreibt sie uns in den Kommentaren!

«Wo finde ich jetzt dieses internet.ch?» – Eltern und Technik 🤦‍♂️ 🤦‍♀️ Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Auch ziemlich gute Sprüche: Best of Jodel

Das könnte dich auch interessieren: Jubelt, heute ist Chip and Dip Day! Und wir schenken dir 7 hammergeile Dip-Rezepte Trump kämpft an 5 Fronten – kann das gut gehen? Zum Glück müssen wir nicht Deutsch lernen! So lacht das Internet über unsere Sprache Nie wieder Chaos – so richtest du dein Zuhause minimalistisch ein

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare