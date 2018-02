9 Sätze, die du definitiv nicht von deinen Nachbarn hören willst

10 liebevoll versteckte Film-Details, die dir wahrscheinlich nie aufgefallen sind

Hast du den boxenden Priester in «Fight Club» gesehen? Oder wie Marty McFly die Umwelt zerstört? Manchmal sind Filmemacher sehr detailverliebt. Hier sind 10 Beispiele.

Marty trifft den Doc auf dem Parkplatz der «Twin Pines Mall», von wo er in der Zeit zurückreist. In der Vergangenheit fährt er einen Baum um. Als er in die Gegenwart zurückkehrt, heisst die Mall dementsprechend «Lone Pine Mall»

Jedes Gericht, das im Vorspann gezeigt wird, wird später von einem der Charaktere gegessen.

In einer Szene gibt Tyler Durden die «Hausaufgabe», einen Kampf mit einem zufälligen Passanten zu starten und zu verlieren. Ein Mitglied des «Fight Clubs» versucht daraufhin, …