Die Steuererklärung ist die Erwachsenen-Version von Ufzgi – 10 Anzeichen dafür

Und jährlich grüsst die Eidgenossenschaft! Das grosse Klagen geht in die finale Phase, denn bis Ende März muss die Steuererklärung eingereicht werden. Erinnert uns das nicht an etwas von früher?

Es führt kein Weg daran vorbei

Es ist unumgänglich. Ein Fakt. Hässlich und selbstherrlich. Das war schon damals so, als es darum ging, einen Text zu lesen und dazu eine Lernkontrolle wegen dem Textverständnis und so auszuführen. Und das ist jetzt so, wenn dich das A4-Couvert von der Gemeinde deines Vertrauens aus deinem Briefkasten schelmisch anlächelt.

Und jede einzelne deiner Körperzellen so: Bild: reactiongifs

Alle deine Kollegen kommen «auch nicht draus»

Es ist eine Form des Gruppendrucks, Dinge nicht zu verstehen. Das wohlige Gefühl kollektiver Unwissenheit lockt zu lasziv, als dass es von der Bettkante deines inneren Schweinehundes gestossen werden könnte.

In der Schule mag es das Prinzip des Dreisatzes oder des Plus-que-Parfaits gewesen sein, das man «voll nicht gecheckt» hat, obwohl es eigentlich schon nachvollziehbar war. Nun ist es halt die Steuererklärung.

gif: watson / reactiongifs

Lehn dich zurück und lebe in der tröstlichen Umnebelung der Vorstellung, dass eigentlich gar niemand irgendwas versteht, vor dich hin.

Aber es gibt immer einen Streber, der alles bereits erledigt hat

Den gesellschaftlichen Konsens der Prokrastination sträflich missachtend, gibt es tatsächlich mit beinahe gesetzartiger Voraussehbarkeit Aussenseiter, die sich der zu bearbeitenden Materie umgehend annehmen und dich dastehen lassen wie ein Steak im veganen Hipster-Superfood-Heil-Quinoa-Lädeli bei dir um die Ecke. Und dann lassen sie dich nicht mal abschreiben ...

Wie sich das anfühlt: Gif: watson / giphy

Dir wird gesagt, dass es «gar nicht so eine Zauberei» sei

Begegnungen mit Leuten, die mit der Idee des vereinten Nichtwissens brechen, sind schmerzhafte Lebenserfahrungen. Wenn du mit der Erwartung, dass dein Gegenüber kognitiv ähnlich genügsam ist, wie du es bist, eine Konversation eingehst und deine Ich-weiss-dass-ich-nichts-weiss-und-bin-stolz-drauf-Attitüde auf keine Resonanz stösst, kommt dies einem impliziten, hinterlistigen Verrat gleich.

Und diese Streber dann so: Gif: watson / imgur

Du weisst nicht, wie genau kontrolliert wird

Dem französischen Sozialwissenschaftler Michel Foucault würde an dieser Stelle das Wasser im Mund zusammenlaufen. Seine Idee des Panopticons implementiert, dass nicht effektiv überwacht werden muss, sondern lediglich das Gefühl vermittelt werden muss, dass man überwacht werden könnte.

Hier eine Abbildung eines Panopticons: Bild: foucault.info

So war es bei den Hausaufgaben (wir erinnern uns an das Abwägen, wie sehr die abgeschriebene Version verwässert werden muss, damit die Straftat nicht auffliegt) und so ist es bei der Steuererklärung (wenn du überlegst, ob es denn nun schlimm wäre, wenn nicht alles korrekt ausgefüllt wäre oder wenn du deine zwei Häuser im Engadin vergisst anzugeben).

Es bildet sich eine von Paranoia durchzogene Belastungsstörung: gif: watson / imgur

Die drohenden Sanktionen lassen dich erzittern

Mit Steuern ist genauso wenig zu spassen wie mit den Hausaufgaben bei Frau Müller, die gerne mal stichprobenartig aus Hausaufgaben vorlesen liess. Und du weisst es.

Das Gefühl, das dadurch in dir ausgelöst wird: gif: watson / reactionsgifs

Du weigerst dich, den Sinn darin zu sehen

Ganz tief in dir drin weisst du, dass es schon irgendwie seine Berechtigung haben wird, dass du dich gegenwärtig in einer vorübergehend misslichen Lage befindest. Aber eben nur ganz tief in dir drin. An der Oberfläche dominiert stures Aberkennen jenes Sinnes. Genau so, wie es noch nie Sinn gemacht hat, das zweiseitige Übungsblatt zum Prozentrechnen durchzubüffeln.

gif: watosn / giphy

Du schiebst es konsequent vor dich hin

Bist du nicht der Ausreisser, der unter Punkt zwei aufgeführt wurde, ist für dich der Fall klar, dass «bis Ende März einreichen» nichts anderes heisst, als «frühestens am 31. März beachten». Frühestens. Analog dazu funktionierte früher der Satz «Ufzgi mache ich dann nach dem Abendessen».

Auffallend ist hier insbesondere die rote Linie: Bild: watson

Und machst sie am Schluss wieder auf den letzten Drücker

Dies hat unweigerlich zur Folge, dass es am Schluss immer schön stressig wird. Das Damoklesschwert über dir wachend bist du plötzlich gezwungen, über dich hinaus zu wachsen. Früher hiess es zwei Seiten Voci in zwanzig Minuten reinzuwursteln, heute bedeutet es Lohnausweise und Spendenbescheinigungen aus der Luft zu zaubern. Aber wie du dir sicherlich bereits zu Primarschulzeiten gesagt hast: No pressure, no diamonds.

Und wie damals in der Schule, läuft das ungefähr so ab: gif: watson / forgifs

Und lernst dabei nichts

Irgendwann Ende März oder anfangs April oder im September (ja, so eine Fristerstreckung ist mittlerweile leicht zu erlangen, ich weiss) hat das Grauen ein Ende und du fühlst dich wie damals, als du die 20-Stöckli-Mathe-Ufzgi gerade noch so vor der Stunde irgendwie hinbekommen hast. Der Lerneffekt ist gering, aber was funktioniert, das funktioniert. Never change a winning team und so.

Darum bereits das Motivationsposter fürs nächste Jahr: Bild: watson / shutterstock

Bis zum nächsten Jahr!

Knack weiss wie's läuft: Steuererklärung ausfüllen – ein Leidensweg in 10 Stufen Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

watson

Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

