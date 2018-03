Während du schliefst: Trump lässt grössten Deal der Tech-Industrie platzen

Die US-Regierung untersagt die geplante 117 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Chipherstellers Qualcomm. Aus Angst vor China?

Der US-Präsident unterzeichnete das Verbot am Montag (US-Ortszeit). Die Übernahme des Chipherstellers durch den den in Singapur ansässigen Konkurrenten Broadcom könnte der nationalen Sicherheit der USA schaden, erklärte Trump am Montag zur Begründung. Der Deal wäre der bisher teuerste Zukauf in der Technologie-Branche. Die Aktien von Qualcomm gaben nachbörslich fast fünf Prozent nach.

Qualcomm wehrt sich vehement gegen den Übernahmeversuch – und das macht den Vorstoss Trumps so ungewöhnlich: …