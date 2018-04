Spass

Im Bild

Scary Shit: Muppets mit Menschenaugen



Muppets mit Menschenaugen sind der Stoff, aus dem Albträume sind

Es gibt nichts, was es nicht gibt, dort draussen in den Weiten des World Wide Web. Und so ist es nur logisch, dass es einen Tumblr namens «Muppets with People Eyes» gibt. 🙄

(obi)

