Was der Sensenmann nebenberuflich so macht? Er ist Influencer!



Was der Sensenmann nebenberuflich so macht? Er ist Influencer!

In einer Zeit, in der Menschen ihr Geld mit Schlafzimmerblick, ein paar Filtern und einem Klick auf «Teilen» verdienen, ist es vermutlich zutreffend zu sagen, dass die Möglichkeiten, aus wortwörtlich Irgendetwas Geld zu machen, unerschöpflich sind. Und so lässt sich selbst der Sensenmann nicht lumpen.

Der Swim Reaper, wie er sich nennt, ist der Sensenmann, der sich um Ertrunkene kümmert. Da dies aber nicht rund um die Uhr geschieht, betreibt er als Nebenerwerb ein Instagram-Profil. Und zwar ein äusserst unterhaltsames. Aber seht selbst:

