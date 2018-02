Spass

Klischeekanone

8 Vorteile von Menschen, die sich unorganisiert durchs Leben mogeln



8 Vorteile von Menschen, die sich unorganisiert durchs Leben mogeln

Nervtötend, wie manche Menschen sich einfach nicht organisieren können. Viel schlimmer ist es vermutlich für die Betroffenen selbst. Als offenkundiger Teil-Betroffener dieses charakterlichen Mankos erlaube ich mir es dennoch, die Vorteile des Unorganisiert-Seins herauszustreichen.

Ist deine Organisationsunfähigkeit deinem Umfeld bewusst, verkleinert sich dein Arbeitsaufwand urplötzlich auf das absolute Minimum.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Neben der Rücksichtnahme deines Umfeldes in Bezug auf zu Planendes bringt die Bürde der Desorganisation einen weiteren Vorteil: Es braucht nicht mehr viel, um positiv zu überraschen.

Du so: bild: watson / shutterstock

Und die Blicke deiner Freunde dann: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Dann gibt es da noch ganz spezifische, kleine Freuden, die beinahe ausschliesslich nur von unorganisierten Menschen genossen werden.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Das Unorganisiert-Sein nötigt betroffene Menschen dazu, stets kognitiv flexibel zu bleiben, da sie ihr Unorganisiert-Sein nicht gerne zugeben. Diese konstante Improvisationsnot hält den Geist frisch und führt zu immer neuen Grenzerfahrungen.

Etwa so: bild: watson / shutterstock

Und du: Bild: watson / shutterstock

In einer durchorganisierten Welt bleiben Wunder quasi per Definition aus. Nicht so im Land der Improvisation und Ad-hoc-Entscheidungen. Diese Magie des unerwarteten Erfolgs bleibt exklusiv den Unorganisierten zugänglich.

Wie die oben erwähnte Präsentation dann läuft: bild: watson / shutterstock

... bild: watson / shutterstock

Und du: bild: watson / shutterstock

Zu den Grundcharakteristika eines jeden unorganisierten Geschöpfs zählt zweifelsohne die Zögerlichkeit und Zaghaftigkeit bei der Zu- oder Absage zu gemeinsam geplanten Aktivitäten. Das ist unter anderem mit der Unübersichtlichkeit ihrer Pläne zu erklären. Dies hat zum Vorteil, dass einem viele Entscheidungen erspart bleiben.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Ebenfalls unverständlich für organisierte Menschen ist der unglaubliche Adrenalin-Kick, wenn man sich nach einigen Tagen wieder einmal daran wagt, einen Blick in eine Agenda zu werfen. Ein herrliches Gefühl mit hohem Glückspotential.

gif: watson / imgur

Im Universum der Unorganisierten benötigt es grundsätzlich wesentlich weniger, um ein erfüllendes, selbstzufriedenes Gefühl zu erreichen.

Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Ein abschliessender Tipp von Luki: «Benutzt euer Gehirn! F***!» 2m 37s «Benutzt euer Gehirn! F***!» Video: watson/Luki Bünger, Emily Engkent

21 schlechte deutsche Wortwitze, auf die wir fast ein bisschen neidisch sind

Die beliebtesten Listicles auf watson Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! «Trurige Siech» – wenn du ehrlich zu deinen Arbeitskollegen wärst 29 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist Diese historischen Fakten sind fast nicht zu glauben – weisst du, was davon wahr ist? «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? 18 ungewöhnliche (aber grossartige) Wohnideen für deine neue Traumwohnung 21 unterschätzte Städte in Osteuropa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 7 ewige Online-Kommentar-Kriege, die dir die Freude an der Demokratie verderben «Wir hassen uns jeden Tag ein bisschen mehr» – wenn Postkarten ehrlich wären 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen Wie du dir das WG-Leben vorstellst – und wie es wirklich ist 50 herrlich verrückte Autonummern, die du kennen solltest 21 Schweizer Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen 25 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Luzern eigentlich ist 12 harmlose Fragen, die eine junge Beziehung auf die Probe stellen Nackt schlafen ist gesünder? 8 Stunden Schlaf ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! Bist du so schlau wie ein Gymi-Kind? Wenn du 12 Punkte machst, darfst du eine Stunde gamen 180 Franken für eine Büroklammer – und 14 weitere absurde Preise für Alltagsgegenstände 25 verblüffende Fakten über unseren Körper, die du vermutlich noch nicht kennst 10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen Der unverschämt witzige Fake-Kundendienst auf Facebook treibt Kunden wieder zur Weissglut Rüebli sind gut für die Augen? Cola hilft bei Übelkeit? Schluss mit diesen Mythen! 24 Fotos, die beweisen, wie überwertet das Appenzellerland ist 😉 17 Momente, in denen die Migros einfach zu weit gegangen ist 17 Songs, die du ewig nicht mehr gehört hast, dir aber immer noch im Ohr liegen. Wetten? 15 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 16 originelle Wohnideen für alle, die NIE genug Platz haben Macht Ananassaft das Sperma süsser? Hier kommt der Mythencheck in der Sexualkunde! 25 Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen Weisst du noch damals, im Turnunterricht? Diese 10 Typen? Hier sind sie! 20 Grafiken für alle, die glauben, dass die Welt immer schlechter wird 27 hübsche Wohnideen für alle, die nie genug Geld für teure Einrichtung haben Was die Zukunft wohl bringt? Facebook-Posts aus dem Jahre 2037 Achtung, Schwindel! Diese 7 Produkte halten ihre Versprechen nicht 25 Dinge, die dir nur in der Schweiz im Zug passieren So würden unsere To-Do-Listen aussehen, wenn wir unseren Tag ehrlich planen würden 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Zürich ist «Wir schätzten seinen Eifer» – Was diese 15 Arbeitszeugnis-Codes wirklich bedeuten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare