Spass

Klischeekanone

Zu No Billag: 9 Sendungen, die eine freie TV-Landschaft schmücken könnten



Nach No Billag: 9 Formate für eine freie TV-Landschaft

Wie die Post-SRG-Ära aussehen könnte.

Davon ausgegangen, dass sich die TV-Landschaft vorerst an den alten SRF-Formaten orientiert, sind folgende 9 Sendungen vorstellbar. Natürlich alles brutal ernst und extrem verbittert gemeint.

Klassensturz

Vorgänger: «Kassensturz»

Format: Wöchentlich zeigt dieses Format das Versagen des Kapitalismus anhand von erschütternden Hintergrundberichten auf. Mittels kompromisslosen investigativen Recherchen werden die neoliberalen Verschwörer entblösst. Realitätsfern Immer unumstösslich wahr, ist es dieses Format, das dem Proletariat die Stimme zurückgibt und aus Konsumenten Menschen macht.

Bild: watson / keystone

Flasshbacher

Vorgänger: «Aeschbacher»

Format: Jung, dynamisch, flashy. So präsentiert sich «Flasshbacher»! Sich am Puls der Generation Y orientierend, werden immer wieder fancy Topics, wie «Der perfekte Snap», «Was sagt mein Insta-Filter über meine Persönlichkeit?» oder «Wieso es gut ist, auf alles zu scheissen» aufgegriffen und durch crispe Interviews mit Influencern komplettiert. Nicer Shit!

Bild: watson / shutterstock / keystone

Barena

Vorgänger: «Arena»

Format: Die Antithese einer trockenen Polit-Sendung! Bei lecker Wurst und reichlich Bier wird zünftig über Politik gewettert. Exponenten politischer Extrempositionen messen sich in der faktenfreien Zone rund um den sogenannten Schlammtisch in Trinkfestigkeit und volksnaher Rhetorik. Gewonnen hat, wer am Schluss noch steht.

Bild: watson / shuttertsock / keystone

PulsPlus

Vorgänger: «Puls»

Format: Gesunde Ernährung, Sport, Work-Life-Balance – sicherlich wichtige Grundpfeiler eines gesunden Lebensstils. Dass dies jedoch nicht genügt, zeigt diese Sendung. Unvoreingenommen wird über den unterbewerteten Stellenwert pharmazeutischer Erzeugnisse berichtet, im alleinigen Streben nach einer gesunden, starken Gesellschaft. Zeit für harte, aber heilende Worte.

Bild: wtason / pixabay / keystone

Sternstunde Xenophobie

Vorgänger: «Sternstunde Philosophie»

Format: Der Begriff der Xenophobie ist negativ konnotiert. In einer tief philosophischen Auseinandersetzung mit diesem Problembegriff, unterstützt von Zahlen und Statistiken, die gerade so reinpassen, soll aufgezeigt werden, dass Angst vor Fremden durchaus positive Aspekte birgt. Ein Format also, das sich für einen wichtigen Begriff einsetzt, der durch Staatsmedien bislang rücksichtslos und brutal geschändet wurde.

Bild: watson / shutterstock

ProsEco

Vorgänger: «ECO», «Glanz & Gloria»

Format: Nur wer selber reich ist, kann wissen, wie mit Geld umgegangen werden muss. Deshalb trifft sich die wirtschaftliche Elite einmal pro Woche zum Austausch bei Cüpli und Canapé. Die zentralen Pfeiler dieses Formats: Konsens und Kapital. DAS Wirtschaftsmagazin mit internationalem Flair und Glamour.

Bild: watson / shutterstock / keystone

5vor12

Vorgänger: «10vor10»

Format: Die sensationellsten News. Die grössten Gefahren. Die schlimmsten Bedrohungen. Die geilsten Berichte. Die erschütterndsten Skandale. Die krassesten Geschichten. Diskutiert von polarisierenden Experten, schönen Frauen und schamlosen Reportern. Diese Nachrichtensendung hat alles. Hautnah, spektakulär, schnell. Es ist immer «5vor12», denn der nächste Knall steht immer nur kurz bevor. Vertrau niemandem!

Bild: watson / pixabay / shutterstock

SVP bi de Lüt

Vorgänger: «SRF bi de Lüt»

Format: Schweiz pur – Die Moderatoren stürzen sich in ein Abenteuer. Auf der Suche nach den wahren Schweizer Werten, berichten sie ausgewogen von allen Zipfeln der Schweiz, die ihrem Bild von der Schweiz entsprechen, und geben allen Menschen eine Stimme, die das Richtige sagen. Volksnahe Unterhaltung alt und älter!

Bild: watson / shutterstock / keystone

D.O.K.

Vorgänger: «DOK»

Format: Den selbst definierten Bildungsauftrag wahrnehmend, besticht dieses Format durch bahnbrechende historische Analysen. Gegen den Mainstream, im Namen der Wahrheit. Im Vordergrund stehen nicht falsifizierbare tolle Thesen zu mannigfaltigen Themen. Historische Fakten für Abenteuerlustige!

Bild: watson / pixabay / vimeo

Definitiv TV-würdig: «Nöd Waffe tötet! Mensche tötet!» 3m 8s «Nöd Waffe tötet! Mensche tötet!» Video: watson/Renato Kaiser

Das komplette SRG-Strategiepapier für den Kampf gegen «No Billag»

