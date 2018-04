Spass

Klischeekanone

Wie die Erwachsenenwelt aussehen würde, wenn unsere Lehrer recht gehabt hätten



Wie die Erwachsenenwelt aussehen würde, wenn unsere Lehrer recht gehabt hätten

In der Schule lernt man fürs Leben. Und zusätzlich sonst noch einiges Unnötiges. Dennoch gab die Lehrerschaft stets das Gefühl, dass alles unglaublich wichtig ist. Wie das aussehen würde, wenn sie in dieser Hinsicht recht gehabt hätten, eruieren wir in ein bisschen mehr als 9 Schritten.

Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Bonus

Bild: KEYSTONE / watson

Bild: KEYSTONE

Und welcher dieser Lehrer-Typen hat dir alles Wichtige fürs Leben beigebracht? Video: watson

Die Zeit rast, Freunde! 26 schrecklich frustrierende Dinge, die Kinder heute nicht mehr verstehen

Die beliebtesten Listicles auf watson Wie du dir das WG-Leben vorstellst – und wie es wirklich ist Was die Zukunft wohl bringt? Facebook-Posts aus dem Jahre 2037 17 Songs, die du ewig nicht mehr gehört hast, dir aber immer noch im Ohr liegen. Wetten? «Wir schätzten seinen Eifer» – Was diese 15 Arbeitszeugnis-Codes wirklich bedeuten «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! Macht Ananassaft das Sperma süsser? Hier kommt der Mythencheck in der Sexualkunde! Wenn biblische Figuren Social Media gehabt hätten Ach, wenn Werbung bloss so ehrlich wäre ... 7 ewige Online-Kommentar-Kriege, die dir die Freude an der Demokratie verderben 180 Franken für eine Büroklammer – und 14 weitere absurde Preise für Alltagsgegenstände 15 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 25 verblüffende Fakten über unseren Körper, die du vermutlich noch nicht kennst Der unverschämt witzige Fake-Kundendienst auf Facebook treibt Kunden wieder zur Weissglut Wenn Siri ein Miststück wäre – ein Drama in 9 Akten 25 Dinge, die dir nur in der Schweiz im Zug passieren Diese historischen Fakten sind fast nicht zu glauben – weisst du, was davon wahr ist? 16 originelle Wohnideen für alle, die NIE genug Platz haben 21 Schweizer Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen 8 Dinge, die du bei der Wohnungsbesichtigung wirklich nicht tun solltest «Wir hassen uns jeden Tag ein bisschen mehr» – wenn Postkarten ehrlich wären Nackt schlafen ist gesünder? 8 Stunden Schlaf ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! 29 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist Weisst du noch damals, im Turnunterricht? Diese 10 Typen? Hier sind sie! So würden unsere To-Do-Listen aussehen, wenn wir unseren Tag ehrlich planen würden «Trurige Siech» – wenn du ehrlich zu deinen Arbeitskollegen wärst 12 harmlose Fragen, die eine junge Beziehung auf die Probe stellen Wenn Eltern im echten Leben so sprechen würden wie in Online-Kommentaren 10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen Nach No Billag: 9 Formate für eine freie TV-Landschaft 50 herrlich verrückte Autonummern, die du kennen solltest Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo