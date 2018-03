13 Alltagsbegriffe, deren Bedeutung sich schlagartig ändert, sobald du erwachsen bist

Akrobat des Cirque du Soleil stürzt ab und stirbt

Ein Akrobat des weltberühmten Cirque du Soleil ist vor den Augen des Publikums im US-Bundesstaat Florida abgestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend während eines Auftritts in Tampa, wie das kanadische Unternehmen am Sonntag mitteilte.

Der Franzose Yann Arnaud stürzte demnach bei einem Auftritt, bei dem er an Bändern über der Bühne hing. Er wurde ins Spital gebracht, wo er aber seinen Verletzungen erlag.

«Die ganze Cirque du Soleil-Familie steht …