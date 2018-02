Spass

Klischeekanone

7 Vorteile, die nur Menschen mit einem kleinen Gehalt kennen



Ja, das Wenig-Verdienen hat seine klaren Nachteile. Man wäre versucht, nur das Negative zu sehen. Doch eigentlich steckt auch hier in der Not eine Tugend. Zumindest wenn das Ganze im grösseren Zusammenhang betrachtet wird.

Prämienverbilligungen und eine schlanke Steuerrechnung mal ausgeklammert: Es gibt sie, die Vorteile im Wenig-Verdienen. Wirklich. Man muss sie sich nur einreden vor Augen führen!

Einer der kleinen, aber feinen Vorteilen, die Menschen mit kleinem Gehalt geniessen dürfen, ist, dass das eigene Gewissen gegenüber Bettlern rein ist. Man würde ja noch so gerne etwas geben, aber ...

Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: shutterstock

bild: watson / shutterstock

Gut verdienende Menschen und weniger üppig entlöhnte Geschöpfe agieren quasi in zwei verschiedenen Währungssystemen, was die Wahrnehmung beider Seiten beeinflusst. So entspricht ein Franken im Währungssystem von weniger gut Verdienenden zirka hundert Franken im besser betuchten Währungssystem. Dies führt zu einer Low-Investment-High-Reward-Situation für Menschen mit kleinem Gehalt.

Du so: bild: watson / shutterstock

Und deine voll (oder einfach besser) verdienenden Arbeitskollegen so: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Das Leben soll ja nicht allzu langweilig werden. Deshalb suchen wir alle irgendwo unseren Kick. Hier unterscheidet sich erneut, wie dies vonstatten geht – je nach Gehalt.

Wie gut Verdienende ihren Adrenalin-Kick holen: Bild: watson / shutterstock

Wie weniger Verdienedne ihren Adrenalin-Kick holen: bild: watson / shutterstock

Als Lohnnehmer der unteren Kaste erschaffst du dir zudem einen Lebensstandard, der viel Raum für positive Überraschungen bietet. Wer mag es schon nicht, positiv überrascht zu werden?

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Die Absenz monetärer Fülle formt dich über kurz oder lang zu einem Schnäppchenjäger erster Güte. Wo andere aufhören nach Rabatten und Vergünstigungen zu suchen, ist da wo du deine Arbeit erst beginnst. Schnell wirst du zum Lokalmatador in diesen Gefilden.

gif: weheartit / watson

Geld wird in diesen Sphären prinzipiell nur für Dinge ausgegeben, deren Akquise tatsächlich dem Überleben dient. Dinge, die dazu gehören, wären zum Beispiel Wasser, Nahrung, Medikamente oder Duschgel (im Idealfall). Nicht dazu gehören andere Dinge, wie beispielsweise Kleidung. Das ist aber gerade in der heutigen Zeit ein Vorteil.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Wem Verzicht gelehrt wird, findet Genuss im Einfachen. Ob im Essen oder anderen Aspekten. Jedenfalls kann sich eine innige Bewunderung für profane Dinge zu entwickeln beginnen, die einem letztlich die grösseren Zusammenhänge ersichtlich macht.

Hier dargestellt an einem absolut nachvollziehbaren Beispiel:

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

