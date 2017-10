Spass

Kunst

Fotos: Schlafende Menschen, in berühmten Museen



Und nun: Leute, die in Museen eingeschlafen sind

«People Sleeping In Museums»: Der österreichische Foto-Künstler Stefan Draschan hat Kulturtempel des Abendlandes besucht und eine grandiose Fotoserie geschaffen.

Der Titel ist Programm. Der Wiener Fotograf Stefan Draschan besuchte die bekanntesten europäischen Kulturburgen und sah ... Menschen. Menschen, die ob der Reizüberflutung an künstlerischer Schönheit schlicht erschöpft waren. «People Sleeping In Museums» also. Ob im Pariser Musée D'Orsay, im Louvre oder im Wiener Kunsthistorischen Museum – es gibt eben doch nichts Schöneres als Schlafen.

(obi)

News

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

