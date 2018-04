Was ist eigentlich aus Loro geworden? Das EXKLUSIVE Enthüllungs-Interview!

Transparenzbox

Wie bereits erwähnt war Laurent Aeberli watsons Social-Media-Chef, der immer mal wieder ein Interview mit einem der Welt komplett unbekannten Musiker gemacht hat. Ansonsten hat er eine Hauptrolle als Opfer in Lina Selmanis wöchentlichem Picdump gespielt. Jetzt ist Laurent selbstständig. Und hat mit seiner Band «Laurent & Max» das erste Album rausgebracht. Es ist randvoll mit ziemlich grandiosen Kinderliedern. Die beiden Jungs haben dafür die Melodien von alten und neuen Hits wie «Let It Be» oder «Wrecking Ball» genommen und daraus «Znünibrot» und «Id Badi ga» gedichtet. Am Sonntag, 8. April taufen sie ihr Baby im Helsinki Klub.

Hier kannst du die CD bestellen!

Mehr Infos findest du hier.