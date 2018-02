10 liebevoll versteckte Film-Details, die dir wahrscheinlich nie aufgefallen sind

Spass

Hast du den boxenden Priester in «Fight Club» gesehen? Oder wie Marty McFly die Umwelt zerstört? Manchmal sind Filmemacher sehr detailverliebt. Hier sind 10 Beispiele.

«Back to the Future»

Marty trifft den Doc auf dem Parkplatz der «Twin Pines Mall», von wo er in der Zeit zurückreist. In der Vergangenheit fährt er einen Baum um. Als er in die Gegenwart zurückkehrt, heisst die Mall dementsprechend «Lone Pine Mall»

«Napoleon Dynamite»

Jedes Gericht, das im Vorspann gezeigt wird, wird später von einem der Charaktere gegessen.

Die Sequenz im Video: Video: YouTube/andreasowhat

«Fight Club»

In einer Szene gibt Tyler Durden die «Hausaufgabe», einen Kampf mit einem zufälligen Passanten zu starten und zu verlieren. Ein Mitglied des «Fight Clubs» versucht daraufhin, einen vorbeigehenden Priester zu provozieren. Später sehen wir den Priester selber als neues Mitglied des «Fight Clubs».

Die DVD von «Fight Club» hat ausserdem eine Warnung, bei der es sich ironischerweise tatsächlich lohnt, das Kleingedruckte zu lesen.

«Ratatouille»

Linguinis Mitarbeiterin Colette hat eine Verbrennung von einem Backofengitter am Unterarm, so wie viele professionelle Köche.

«Lord of the Rings»

Der erste Stab von Gandalf hat eine Halterung für seine Pfeife.

«Kevin – Allein zu Haus»

Falls du dich gefragt hast, was mit dem Flugticket für Kevin passiert ist. Es ist dem Eifer des Gefechts zum Opfer gefallen.

«Titanic»

Eine weitere Filmperle für Detailverliebte ist «Titanic».

Der hinterste Kamin der originalen Titanic war nur aus ästhetischen Gründen angebracht worden. Dem wird im Film Rechnung getragen, denn aus ihm steigt kein Rauch empor.

Und dann ist auch dieser Mann noch kurz zu sehen: gif: youtube/alexandre de arajújo

Dabei handelt es sich um den Chef-Bäcker der Titanic, Charles Joughin, der seinen Platz im Rettungsboot nicht einnahm und später damit begann, Stühle von Deck zu werfen, damit die Leute sich daran festhalten konnten.

Als die Titanic sank, blieb er laut eigenen Aussagen möglichst lange auf der Reeling des Hinterdecks und paddelte danach für zwei Stunden umher, bis ihn ein Rettungsboot fand.

Sein langes Überleben im kalten Wasser gibt Rätsel auf. Joughin selber erklärte es dadurch, dass er die Kälte nicht so sehr spüren konnte, dank dem Alkohol, den er zuvor getrunken hatte (Alkohol führt aber in den meisten Situationen zum gegenteiligen Effekt, also tanz jetzt nicht besoffen und nackt auf dem Üetliberg rum).

«Game of Thrones»

In der ersten Staffel Game of Thrones etabliert Danaeris Targaryen, dass ihr Bruder Viserys nur Zöpfe tragen darf, wenn er Siege errungen hat. Einige Staffeln später hat sie sich selber diese Zöpfe verdient.

«Harry Potter»

In «Harry Potter und der Stein der Weisen» hat Neville ein magisches Erinnermich, das ihn daran erinnert, etwas vergessen zu haben. Neville weiss aber nicht was. Wenn man sich die Szene genau ansieht, merkt man, dass es vermutlich sein Umhang ist.

«Pulp Fiction»

Auch Quentin Tarantino ist ein Meister des Details. Das verrückteste ist wohl dieses:

In «Pulp Fiction» (US 1994) gibt es eine Szene, in der Mia Wallace (Uma Thurman) dem Auftragsmörder Vincent Vega (John Travolta) von einem Pilotfilm erzählt, in dem sie mitgespielt hat: Fox Force Five.

Sie beschreibt die 5 Haupt-Charaktere und sagt, sie spiele die gefährlichste Frau der Welt. Mit einem Messer. Die Charaktere passen haargenau auf die fünf Frauen in «Kill Bill Vol. 1», in dem Uma Thurman rund 9 Jahre später die Hauptrolle spielte.

Hier ist die Szene, editiert mit Ausschnitten aus «Kill Bill». Video: YouTube/Daniel Larusso

